Uniprotest in Argentinien: Geldentwertung legt das Bildungssystem lahm

In Argentiniens Haupstadt Buenos Aires sind Zehntausende Studenten und Universitätsdozenten am Donnerstag auf die Straße gegangen. Die Währungskrise bringt auch das Bildungssystem in Not, Lehrkräfte streiken, sie fordern mehr Geld für Bildung und für ihr eigenes Überleben. 15 Prozent mehr Gehalt hat die Regierung angeboten, angesichts der Inflation klingt das für die Unimitarbeiter wie ein Witz.