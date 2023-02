Der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat erstmals wieder vor Anhänger:innen in Florida eine Rede gehalten. Er verwies auf die seiner Meinung nach positive Bilanz seiner Amtszeit. So nannte Bolsonaro die Schaffung von Arbeitsplätzen und die "Freiheit der Menschen", da das Land keine Covid-Maßnahmen ergriffen hatte.

Trotz der verlorenen Wahl im Oktober hat er seine Niederlage gegen Präsident Luiz Ignacio Lula da Silva bisher nicht eingestanden. 2020 hatte Bolsonaro Trumps Wahlkampfstrategie übernommen, wie er streute er monatelang Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Ergebnisses.

Passenderweise fand das Ereignis auch in Trumps Hotel in Miami statt. Es war Bolsonaros erster öffentlicher Auftritt, nachdem seine Anhänger:innen vor wenigen Wochen den Präsidentenpalast und das Parlament in Brasilia gestürmt hatten. Nach Meinung der Lula-Regierung hatte Bolsonaro die Menge angestachelt.