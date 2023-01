Angriff auf Regierungsgebäude: Ermittlung gegen ehemaligen brasilianischen Justizminister Torres

Die brasilianische Bundespolizei ermittelt gegen den ehemaligen Justizminister Anderson Torres, dem eine Verwicklung in den Angriff auf Regierungsgebäude am 8. Januar vorgeworfen wird. Rund um den Polizeistützpunkt, auf dem Torres festgehalten wird, verstärkten die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen.

Torres wurde am Samstag unmittelbar nach seiner Rückkehr aus den Vereinigten Staaten festgenommen. Von März 2021 bis zum Jahresende 2022 gehörte er dem Kabinett von Jair Bolsonaro an. Gewaltbereite Getreue des ehemaligen Präsidenten verwüsteten am 8. Januar Teile der Inneneinrichtung des Kongresses.

In Torres‘ Wohnung wurde ein Schriftstück gefunden, bei dem es sich um einen Entwurf für die Einsetzung des Verteidigungszustands handeln soll. Torres betonte, die Meldungen über das Schriftstück seien aus dem Zusammenhang gerissen worden.