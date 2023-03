Die Bücherei von Irpin: Eine „Apotheke für die Seele“

Irpin am Westrand der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat für seinen Widerstand gegen den russischen Einmarsch im vergangenen Jahr teuer bezahlen müssen. Die Bilder der Flucht aus Irpin gingen um die Welt. Der Krieg gehört hier wie in anderen Orten der Ukraine seit Langem zum Alltag. Die örtliche Bücherei ist dabei so etwas wie ein Ruheraum, eine Begegnungsstätte und ein Rückzugsort. Die Beschädigungen, die ein Granattreffer anrichtete, sind beseitigt worden.

Lesen, abschalten, aufladen

Olena Tsyganenko, die Leiterin der Bücherei, sagt: „Wir haben hier einen Gemeinschaftsarbeitsraum. Alles ist kostenlos: Der Internetzugang, die Nutzung des Raums, das Licht, die Heizung. Das hilft vielen Menschen."

Albina Basowa kommt oft in die Bücherei. „Bei dieser schwierigen Lage mit der Stromversorgung brauche ich einen Ort, an dem ich meinen Laptop aufladen und mich mit dem Internet verbinden kann. Ich will jeden Tag arbeiten, also komme ich her. Das ist sehr wichtig. Das unterstützt die Wirtschaft in der Ukraine. Ich verdiene Geld und gebe es in der Ukraine aus. Und ich spende auch für die Armee. Das ist auch Teil des Widerstandes“, sagt Basowa.

Widerstand führt über Kultur, meint die Leiterin der Bücherei: „Dieser Ort ist der spirituelle Mittelpunkt der Gemeinschaft: Wo wir mit Menschen sprechen, ihnen helfen, ein Buch auszusuchen. Bücher bieten auch psychologische Hilfe, das ist eine Buchtherapie. Bücher können Ablenkung oder eine Möglichkeit sein, Neues zu lernen. Wir haben ukrainische Literatur, um über unsere Geschichte, unsere Kunst, unsere Kultur und unsere Weltanschauung zu lernen“, so Tsyganenko.

euronews-Reporterin Valérie Gauriat fragt: „Angesichts dessen, was vor sich geht und was Sie hier tun: Was ist für Sie das Wichtigste an dieser Bücherei?"

„Die Bücherei ist ein Wissens- und Wissenschaftstempel, eine Apotheke für die Seele“, sagt Tsyganenko. „Hier können Sie sich aufwärmen, entspannen, aufladen, arbeiten, ein gutes Buch ausleihen, einen Kurs oder eine Buchvorstellung besuchen. Alles, was unsere Geisteshaltung ausmacht, kann man hier bekommen. Hier kann die Seele zur Ruhe kommen. Hier sprechen wir auch über die Ukraine, und sagen, dass die Ukraine gewinnen wird. Wir halten Augenblicke der Stille ab, und sagen: Ehre der Ukraine! Das ist der Schrei unserer Seelen, unserer ukrainischen Seelen. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Gemeinsam, gemeinsam! Wir müssen uns gegenseitig in jeder möglichen Weise unterstützen“, erläutert sie.