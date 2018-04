"Es ist unfassbar": Barça-Fans feiern Double-Triumph

Barça hat sich mit dem 4:2 (2:1) Sieg bei Deportivo La Coruña am Sonntagabend den 25. Meistertitel vorzeitig gesichert und somit das Double perfekt gemacht. Das Pokalfinale hatte der Club acht Tage vorher mit 5:0 gegen den FC Sevilla gewonnen.

"Diese Liga ist so gut. Jedes Mal, wenn Barça einen Titel gewinnt, müssen wir es im großen Stil feiern", freut sich der 31-jährige Marc Batalla.

Antonia Romera, eine langjährige Unterstützerin des Clubs, meint: "Mit dem Titel hat die Mannschaft so viele Rekorde gebrochen. Wir sind so froh, sie haben es verdient."

Das Double zählt für viele als Trostpflaster für das überraschende Aus in der Champions League. Der FC Barcelona war im Viertelfinale am AS Roma gescheitert.

"Es ist unfassbar, ein fantastisches Double. Wir haben die Champions-League zwar verpasst, aber wir können ja nicht immer alles gewinnen", sagt der 31 Jahre alte Santiago Castaneda, der stolz sein Barça-Trikot trägt.

Am Montagabend feiern die Katalanen ihren Double-Triumph traditionnell mit einer Siegerparade, so der Club in einer Mitteilung. Eineinhalb Stunden mit dem Bus durch Barcelona - das können viele in der katalanischen Metropole kaum erwarten.