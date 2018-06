UN-Sicherheitsrat berät über Jemen-Krise

In New York hat sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit dem Krieg im Jemen befasst. Diplomaten zufolge hofft der UN-Vermittler für den Jemen, Martin Griffiths, die Friedensverhandlungen in einem Monat fortzusetzen. UN-Vermittler Griffiths will angeblich die Rebellen dazu bringen, die Stadt Hudaida unter UN-Verwaltung zu stellen.