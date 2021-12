Weihnachten in der Wüste

In Dubai treibt man Weihnachtsfeierlichkeiten gern auf die Spitze: von einem Fallschirm springenden Weihnachtsmann über Schlitten auf dem Wasser bis hin zu Märkten im europäischen Stil. Wir zeigen Ihnen in Postcards, wie man in der Wüste in Weihnachtsstimmung kommt.

Der Weihnachtsmann kommt nicht mit dem Schlitten

Im Unterhaltungspark Global Village kam der Weihnachtsmann mit dem Fallschirm, um die Lichter einzuschalten. Und von einem acht Meter hohen, klimaneutralen LED-Weihnachtsbaum bis hin zu einer Open-Air-Filmvorführung vor der Kulisse der Dubai Marina sind die Feierlichkeiten in vollem Gange. Und nicht nur das Wetter ist anders, sondern auch das Transportmittel des Weihnachtsmannes in Madinat Jumeirah.

Der Weihnachtsmann kommt mit dem Boot Screenshot: euronews

Festliche Märkte, Messen und Veranstaltungen sind ebenfalls sehr beliebt. In Al Habtoor City können Sie auf einem traditionellen Weihnachtsmarkt im europäischen Stil schlemmen und Kunsthandwerk kaufen. Familien besuchen gern den "Winter Garden" mit seinen über 100 Ständen. Dort werden Kunsthandwerk und Lebensmittel aus über 100 Ländern der Welt verkauft.

Weihnachten in Dubai Screenshot: euronews

Weiße Weihnachten

Dubai bietet auch weiße Weihnachten: Die Chalets des Kempinski-Hotels in der Mall of the Emirates bieten einen direkten Blick auf Indoor-Skipisten samt Grotte und Elfen. Selbst wenn Sie das Fest nicht feiern, ist es schwer, sich nicht von der fröhlichen Stimmung anstecken zu lassen.