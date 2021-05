Dubai: Stadt mit besten Aussichten

Von Burj Al Arab bis Burj Khalifa: Dubai ist für seine atemberaubende Baukunst bekannt und bietet einige der besten Aussichten der Welt.

Von der Himmelsschaukel bis zum Unendlichkeitsbad

Im 54. Stockwerk eines Hotel in der Innenstadt von Dubai bietet ein Restaurant Speisen und Getränke an. „Hier schreit alles nach Instagram: Von einem Foto auf der Himmelsschaukel bis zum atemberaubenden Unendlichkeitsbad", findet euronews-Reporterin Jane Witherspoon. Wie wäre es mit einem Blick aus der Vogelperspektive auf fast die gesamte Umgebung?

Mohammad Islam, Betreiber eines Lokals mit bester Aussicht, sagt: „Hinter mir erkennen Sie den wunderbaren Blick. Man sieht das Riesenrad Ain Dubai, die arabische Halbinsel, Land, Wasser und Sonne."

Die vielen Wolkenkratzer in Dubai sind wie geschaffen für Aussichtspunkte. „Wenn man diesen fabelhaften Blick genossen hat, ist das Beste an dieser Terrasse der schnelle Weg abwärts: Dubai einmal von oben nach unten", so Witherspoon und springt in die Rutschbahn. Auch eine der bekanntesten Landschaften der Stadt kann man von oben betrachten. „Eine Aussicht wie keine andere bietet der Blick auf die Palmeninsel. Dieser überwältigende Aussichtspunkt bietet einen Rundumblick auf die Palme", sagt Witherspoon.

Und man hat von hier aus unmittelbaren Zugang zum Einkaufszentrum Nakheel und erfährt in einer Ausstellung viel Wissenswertes über die riesige künstliche Insel in Palmengestalt.

Wenn die Sonne untergeht, sind die Blicke in die Weite gerichtet, streifen die alte und neue Welt sowie Dubais weltbekannte Silhouette.