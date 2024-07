Surfen, Segeln und Entdecken: Die 5 besten Reiseziele für Wassersport in Brasilien

Mit einer gesunden Dosis Sonne, Sand, Meer und Festa ist Brasilien das perfekte Heilmittel für Wassersportler, die die Natur voll und ganz erleben möchten.

Brasilien ist ein Land für abenteuerlustige Seelen und strotzt vor ungezähmter Naturschönheit, die sich von der kristallklaren Küste bis ins üppige Hinterland erstreckt.

WERBUNG

Segeln Sie durch die Wildnis des Regenwaldes oder surfen Sie an jedem beliebigen Ort entlang der idyllischen 7.491 Kilometer langen Küste. Welches Abenteuer auch immer Sie erleben möchten – Brasilien verspricht gutes Wetter, geologische Vielfalt und viel Energie für eine unvergessliche Reise.

Heute erliegen wir dem Reiz legendärer Strände und lebhafter Küstenstädte und navigieren sogar die gewundenen Flüsse des Amazonas entlang, um die besten Wassersportziele in Brasilien zu entdecken. Neben den besten Spots zum Surfen, Kitesurfen, Segeln und Kanufahren stellen wir die reiche einheimische und internationale Kultur des Landes vor, die sich in einer großen Auswahl an lokaler Musik, Speisen und Festivals widerspiegelt.

1. Surfen in Pipa, Rio Grande do Norte

In der Küstenstadt Pipa, 85 Kilometer südlich von Natal City, trifft ein Surfparadies auf den Charme eines Fischerdorfs. Um hierher zu gelangen, nehmen Sie die malerische Sonnenroute, die vor Ort als Rota do Sol bekannt ist, und erleben Sie dabei einen paradiesischen Roadtrip, gesäumt von erodierten Klippen und einer makellosen Regenwaldlandschaft.

Die Strände von Pipa zählen regelmäßig zu den schönsten Stränden Brasiliens und sind ebenso schön wie unterhaltsam. Der gleichnamige Strand Praia de Pipa liegt zentral und ist der beliebteste Treffpunkt der Stadt. Hier können Sie seichtes, türkisfarbenes Wasser und unglaubliche Klippen genießen sowie Aktivitäten wie Kajakfahren und Radfahren nachgehen. Die besten Surfspots finden Sie bei den kräftigen Wellen des Praia do Madeiro (Madeiro-Strand) oder des legendären Praia do Amor (Strand der Liebenden), die sowohl für erfahrene Surfer als auch für Anfänger geeignet sind.

Eine Gruppe von Freunden auf Quads in Pipa Visit Brasil

Zu den weiteren Top-Orten zählen der Praia do Centro (Zentralstrand) mit seinen natürlichen Pools und Bootstouren zur Beobachtung von Delfinen sowie der Praia de Sibaúma (Sibaúma-Strand), wo bei Ebbe ein temporärer Wasserfall erscheint. Zu den aufregenderen Attraktionen in der Gegend zählen Baumklettern, Seilrutschen und Drachenfliegen.

WERBUNG

Neben seinen zahlreichen Surfcamps verströmt das Stadtzentrum von Pipa einen entspannten Charme. Pipa, ein traditionelles Fischerdorf, das in den 1970er Jahren von Surfern entdeckt wurde, bietet pulsierende Musik, köstliche Küche und lebhafte Festivals, die eine Mischung aus einheimischen, afrikanischen und europäischen Einflüssen darstellen. „Let’s Pipa…“ ist die jährliche Neujahrsfeier, bei der die Stadt bis zum Sonnenaufgang mit DJs, Feuerwerk und Strandpartys erleuchtet wird.

2. Kitesurfen in Jericoacoara, Ceará

Jericoacoara im Bundesstaat Ceará konkurriert mit Pipa um den Titel der angesagtesten Strandstadt im Nordosten. Ein Hauch des Surrealen verleiht der Landschaft von Jericoacoara mit ihrem ruhigen, himmelblauen Wasser, den dichten Mangroven und den Sanddünen Abenteuer und Ruhe zugleich.

In Jericoacoara bilden sich während der Regenzeit Süßwasserlagunen, die eine atemberaubende Kulisse für ruhige Strandtage bieten, während auf dem offenen Wasser stetige Winde begeisterten Kitesurfern helfen, ihre Bahnen durch die kristallblaue Landschaft zu bahnen.

Wenn Sie Ihre Hängematten an der Lagoa Paraíso (Paradieslagune) und der Lagoa Azul (Blaue Lagune) satt haben, können Sie zum Strand von Jericoacoara gehen und dort Aktivitäten wie Stand-Up-Paddle-Boarding, Kitesurfen und Segeln nachgehen. Für den Blick auf den Sonnenuntergang lohnt sich ein Spaziergang zum Strand Pedra Furada (Durchbohrter Felsen).

Jenseits der Strände bezaubert das freundliche Dorf Jericoacoara alle Besucher als altes Fischerdorf, das sich zu einem kosmopolitischen Zentrum entwickelt hat – mit authentischer lokaler Küche und einem pulsierenden Nachtleben, das für Unterhaltung sorgt.

3. Kanufahren auf dem Fluss Tapajós, Belém

Kanus auf dem Fluss Tapajós in Belém Visit Brasil

Belém liegt an einer Wasserstraße zwischen dem Atlantischen Ozean und verschiedenen Wasserstraßen des Amazonas. Als historische Stadt an der Bucht von Guajará, ist Belém für ihre Altstadt und ihre mit portugiesischen Ziegeln verzierten Häuser ebenso bekannt wie für ihr Naturerbe.

Steigen Sie nach dem Frühstück auf dem Ver-o-Peso-Markt in ein Kanu und folgen Sie einem gewundenen Pfad landeinwärts auf dem Fluss Tapajós, um einige der exotischsten und geheimnisvollsten Landschaften Brasiliens zu erkunden. Erleben Sie auf Ihrer Reise die reiche Artenvielfalt des Regenwaldes, beobachten Sie Affen und exotische Vögel im Blätterdach des Waldes und Flussdelfine im Wasser unter Ihnen.

Kehren Sie nach Tagen voller Wandern, Camping und Bootfahren entlang des Atlantik-Amazonas-Trail oder im Belém Umweltpark in die Stadt zurück, um sich bei schmackhafter Küche zu stärken und einen zusätzlichen Ruhetag an den Süßwasserstränden der Insel Mosquiero einzulegen.

4. Segeln in Florianópolis, Santa Catarina

Auf der „Insel der Magie“ kann viel passieren. Florianópolis, oder Floripa, wie es von den Einheimischen genannt wird, ist eine 54 Kilometer lange paradiesische Insel in Santa Catarina mit einzigartiger Geografie und über 40 Stränden, die innerhalb eines Naturschutzgebiets geschützt sind.

Florianópolis profitiert sowohl von den ruhigen Gewässern der Lagoa da Conceição als auch vom offenen Atlantik und ist ein vielseitiges Paradies für Wassersport, Segeln, Kulturgenuss und Tierbeobachtungen.

WERBUNG

Genießen Sie auf einem unvergesslichen Segeltörn die Aussicht auf die abgeschiedenen Buchten und felsigen Einschnitte entlang der Küste, bis Sie dann zurück an Land kommen, um Meeresfrüchte und Feijoada (Eintopf im afrikanischen Stil) zu genießen, während Sie die historische Architektur der benachbarten Städte bestaunen, die von üppigem Regenwald umgeben sind.

Freunde genießen Meeresfrüchte in Florianópolis Visit Brasil

Die vorgelagerten Inseln von Floripa sind ebenso lohnenswert und eignen sich für Tauchausflüge in schwer zugängliche Gebiete wie Arvoredo und Xavier, wo alle Arten von Meereslebewesen die umliegenden flachen Riffe beleben.

Wenn Sie das Surfen reizt, ist Joaquina mit seinen erstklassigen Surfmöglichkeiten und atemberaubenden Sonnenaufgängen unschlagbar. Ansonsten ist der Strand Moçambique die ruhige Option für Surfer, die Einsamkeit suchen – während der Strand Jurerê die Wahl für den späten Nachmittag ist, wenn schicke Restaurants und angesagte Nachtclubs zum Leben erwachen.

5. Kanufahren in Bonito, Mato Grosso do Sul

Ein zweites Amazonas-Abenteuer im Westen. Dieses Mal betreten wir den Bundesstaat Mato Grosso do Sul, eine Binnenregion, die als eines der wichtigsten Abenteuertourismusziele Brasiliens bekannt ist.

Was Matto Grosso do Sul an Stränden fehlt, macht es durch feuchte Naturwunder wett, darunter Unterwasserhöhlensysteme und unberührte Flüsse, die durch dichten Dschungel fließen.

Die Stadt Bonito ist ein hervorragender Ausgangspunkt für Abenteuer in der Region. Naturattraktionen wie die Lago Azul-Höhle (Höhle des Blauen Sees), die Mimoso-Höhle und das Naturaquarium, um nur einige zu nennen, sind leicht zu erreichen. Auch der Ökopark Rio Formoso liegt nur 8 Kilometer von Bonito entfernt und ist die Heimat einer beeindruckenden Vogel- und Tierwelt, darunter Harpyien, Gürteltiere, Pumas und Eisfüchse.

Nachdem Sie in der Stadt Süßwassermeeresfrüchte und andere „bonitense“-Delikatessen probiert haben, ist es Zeit für ein Abenteuer. Begeben Sie sich auf einen Tauchausflug, um die weltberühmten Höhlen von Anhumas Abyss zu erkunden, und seilen Sie sich über die Felsen in eine faszinierende Unterwasserwelt ab. Nichttaucher können sich im Flussschnorcheln am Sucuri-Fluss (Anaconda-Fluss) versuchen oder sich für eine Boots-, Rafting- oder Kanutour entscheiden, um von der Oberfläche aus einen Blick auf das lebhafte Wasserleben zu erhaschen. Erwägen Sie auf jeden Fall einen Besuch in der Trockenzeit (Mai bis August), wenn das Wasser besonders klar ist.

Erleben Sie ein Abenteuer in Brasilien

Die vielfältigen Landschaften Brasiliens bieten sowohl Wassersportlern als auch Strandliebhabern einen aufregenden Spielplatz. Von belebenden Wellen entlang der Nordostküste bis zu ruhigen Kanufahrten durch den Mittelwesten bietet jede Region eine einzigartige Mischung aus Abenteuer und Kultur. Betreten Sie die pulsierende Welt der brasilianischen Kultur, entdecken Sie die schönsten verborgenen Schätze und schaffen Sie unvergessliche Erinnerungen, die Sie mit nach Hause nehmen können.

Bereit, Ihr brasilianisches Abenteuer zu beginnen? Besuchen Sie VisitBrasil.com, um Ihren Traum-Wassersporturlaub zu planen!