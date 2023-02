Erdogan räumt Probleme bei Hilfslieferungen für Erdbebenopfer ein

In der Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Reise in die Gebiete fortgesetzt, die am schlimmsten vom Erdbeben betroffen sind. Begleitet wurde er von Leibwächtern, Politikern und Journalisten. Durch die Beben vom vergangenen Montag sind rund 23.000 Menschen ums Leben gekommen. Erdogan, der wegen des langsamen Krisenmanagements der Regierung heftig kritisiert wurde, räumte ein: "Leider ist unsere Arbeit sehr schwierig, da die zerstörerischen Auswirkungen in zehn Provienzen und einem Gebiet von 500 Kilometern zu spüren sind."

Unterstützt wird die Türkei von vielen Staaten, die humanitäre Hilfe und Rettungsteams schicken. Wie das verfeindete Griechenland, das so genannte "Erdbeben-Diplomatie" betreibt. Selbst die Regierung in Kiew schickte Rettungsteams, während die Ukraine massive Drohnen- und Raketenangriffe durchmachte.