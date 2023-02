Nach 90 Stunden: Mehrere Menschen werden lebend aus Trümmern geborgen

Ein Lichtblick bei den Rettungsarbeiten in der Provinz Hatay, in der Türkei. Ein Junge wird nach 88 Stunden lebend aus den Trümmern gerettet, wenig später auch sein Vater.

Auch in Antakya wurden 90 Stunden nach dem Erdbeben drei Menschen lebend geborgen. Das erste verheerende Erdbeben der Stärke 7,8 ereignete sich am frühen Montagmorgen, als die Menschen noch schliefen. Antakya war eines der am stärksten betroffenen Gebiete.

Auch im benachbarten Syrien geht die Suche weiter, während die Hoffnung, Überlebende zu finden, schwindet. Die Vereinten Nationen haben nach eigenen Angaben mehr als 23 Millionen Euro freigegeben, um die Unterstützung in dem vom Krieg gezeichneten Land zu beschleunigen.

Der erste Hilfskonvoi war am Donnerstag in die von Rebellen kontrollierten Teile im Nordwesten Syriens angekommen, während Tausende von Familien die Nächte bei Minusgraden in Autos und Zelten verbrachten.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres erklärte, dass die Hilfslieferungen nicht ausreichen würden:

"Vor Stunden ist der erste Konvoi der Vereinten Nationen über die Grenze nach Nordsyrien gelangt. Dazu zählten sechs Lastwagen mit Notunterkünften und anderen dringend benötigten Hilfsgütern. Weitere Hilfe ist auf dem Weg, aber es wird noch wesentlich mehr benötigt."

Unterdessen ist ein Flugzeug aus Griechenland mit 80 Tonnen Hilfsgütern an Bord nach Adana in der Südtürkei geflogen.

Die Weltgesundheitsorganisation liefert medizinische Ausrüstung in beide Länder.