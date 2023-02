Spenden und ein Feldlazarett: Wie Belgien mobilisiert, um der Türkei und Syrien zu helfen

Hilfe für die Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien kommt aus allen Teilen der Welt, einschließlich Belgien, wo sich die Zivilgesellschaft schnell organisiert hat, um warme Kleidung und Dinge des täglichen Bedarfs bereitzustellen.

Im Brüsseler Vorort Saint-Josse-ten-Node sind viele Einwohner türkischstämmig, und es wurde spontan mit Spenden begonnen.

„Was wir vor allem brauchen, ist Kleidung, weil es in der Türkei und in Syrien sehr kalt ist. Wir helfen unseren Ländern. Meine Wurzeln sind türkisch. Ich bin Türkin, Sie brauchen alles“, sagte Elif Karakeya, eine Freiwillige, gegenüber Euronews.

Aber auch über offizielle Kanäle kommt Hilfe. Das Land hat eine Delegation des B-FAST-Einsatzteams entsandt. Die Gruppe besteht aus acht Personen, darunter Ärzte, Logistiker und Diplomaten, die in den Süden der Türkei gereist sind, um das Gelände für die Errichtung eines Feldlazaretts zu vermessen.

Die provisorische Infrastruktur wird in der Lage sein, täglich etwa 100 Menschen zu versorgen und zusätzlich 20 Patienten zur Beobachtung über Nacht bleiben zu lassen. Das Krankenhaus wird voraussichtlich mehrere Wochen in Betrieb sein.

„Insgesamt werden in diesem Krankenhaus etwa 80 Personen arbeiten, Ärzte, Krankenschwestern, aber auch technisches Personal. Es ist geplant, Menschen in der Notaufnahme, in der Triage, im Operationssaal, nach Operationen, in Mutter-Kind-Einheiten zu helfen. Es gibt stationäre Abteilungen für Männer und Frauen usw.", sagte Gerlant van Berlaer, der Arzt, der die Operation leitet, gegenüber Euronews.

Der Rest des Teams wird voraussichtlich aus Belgien anreisen, sobald die Aufklärungsarbeiten abgeschlossen sind.

Sehen Sie sich das Video im Player oben an, um mehr zu erfahren.