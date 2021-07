Jim Mellon: "Veränderungen sind immer gut"

Der milliardenschwere Geschäftsmann und Philanthrop Jim Mellon verbringt mehrere Monate im Jahr in Dubai. Er bezeichnet die Stadt im Interview mit euronews als das „neue Hongkong“. An der Dubai Future Foundation hielt er einen Vortrag zum Thema Agrarrevolution und seine Studien über Lebenserwartung.

Der Milliardär und Investor Jim Mellon hat im Gespräch mit euronews prognostiziert, dass die Milchindustrie wie wir sie heute kennen "in zehn Jahren verschwunden sein wird".

In der Sendung "Interview" fügte er hinzu, dass "die Hälfte des Fleischbedarfs auf der Welt aus der Produktion pflanzlicher Proteine kommen wird“ sowie aus der zellbasierten Landwirtschaft, d.h. dass man Fleisch im Labor züchtet.

Der Autor des Buches "Moo's Law: An investor's Guide to the New Agrarian Revolution' behauptet, dass ein Fünftel der Emissionen, die durch die Intensivtierhaltung verursacht werden, eliminiert werden könnten.

Derzeit stammen zwischen 14,5 und 18 Prozent der weltweiten Emissionen, die die Erderwärmung verursachen, aus dieser Art der Landwirtschaft. Herr Mellon sagte, dass "Veränderung immer gut ist" und fügte hinzu, dass "die neuen Industrien, die aus dem resultieren, was wir verändern, besser für die Menschen im Allgemeinen sein werden."

Der britische Geschäftsmann, der einen Teil des Jahres in Dubai verbringt, das er als "das neue Hongkong" bezeichnet, investiert auch in die Lebenserwartung.

Seine Firma Juvenescence entwickelt eine breite Palette von Therapien, die es den Menschen hoffentlich ermöglichen werden, im Alter gesünder zu leben.

"Ich hoffe, dass, wenn die Menschen im Alter gesünder sind, mehr Geld in die Pflege, in die einfühlsame, soziale Pflege umgeleitet werden kann und weniger Geld für die Pflege am Lebensende ausgegeben werden muss, die zwei Drittel unserer gesamten Gesundheitsausgaben ausmacht", sagte er.