Buntes Strandleben in Dubai

In dieser Postcards-Folge stellen wir Ihnen Dubais Küstenlinie zwischen „Burj Al Arab“ und „La Mer“ vor. In und um „Jumeirah 1“ und „Kite Beach“ gibt es ein buntes Strandleben: Von Yoga-Sitzungen am Strand über Workouts bis hin zum Paddle-Boarding – es herrscht ein reges Treiben. Von Fitness und Gastronomie - an den vielen Food-Trucks entlang des Strandabschnitts - bis hin zu Familienspaß schauen wir uns auch die Aktivitäten an, die für Kinder und Jugendliche angeboten werden. XPark Jr. ist die einzige natürliche Spiellandschaft dieser Art in den Vereinigten Arabische Emiraten: In der waldähnlichen Umgebung kann man Tiere füttern. Zum Toben und Spielen gibt es außerdem Kletterbereiche und ein Planschbecken.

Vielfältige Angebote für Jung und Alt

Bei „Pirates Surf Rescue Dubai" wird Rettungsschwimmer-Unterricht angeboten: Dabei geht es um die Sicherheit beim Surfen, Wissen über das Meer und wie man anderen – wenn nötig - helfen kann. Der Unterricht gilt als eines der besten Wassersportprogramme Dubais für die Altersgruppe zwischen 5 und 20 Jahren. Die Kurse finden am Strand und in den örtlichen Gewässern statt.