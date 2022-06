Ozwald Boateng - Unisex A.I.: "Eine Feier der schwarzen Exzellenz"

**Der revolutionäre Designer Ozwald Boateng, der seit über 25 Jahren in der Branche tätig ist, bringt seine erste Unisex-Kollektion namens Black A.I. heraus. Euronews hat mit ihm über seine Karriere, sein ghanaisches Erbe und die Beziehung der Mode zur Ethnie gesprochen.

**

Und so kam es, dass ich mich in dieser Welt wiederfand, in der es diese fast geschlechtslose Kleidung gibt. Ozwald Boateng Designer

Euronews: Warum Unisex und warum jetzt?

Ozwald Boateng: "Vor ein paar Jahren, 2019, habe ich diese große Show im 'Harlem Apollo' gemacht. Und ich entwerfe, wie Sie wissen, schon seit einer ganzen Weile Herrenmode. Mehr als 25 Jahre. Meine Tochter hat sich immer darüber beschwert, dass ich nicht viel für sie mache, immer nur für ihren jüngeren Bruder. Dann habe ich beschlossen, etwas für Frauen zu machen.

Interessant war, dass ich während der Show diese Kollektion mit ein paar Frauenteilen entworfen habe. Ich habe dann gemerkt, dass meine Herrenmode auch bei den Frauen gut funktioniert. Und so kam es, dass ich mich in dieser Welt wiederfand, in der es diese fast geschlechtslose Kleidung gibt. Ja, und so kam es."

Euronews: Sie haben sich nach 12 Jahren Pause mit einem Paukenschlag in London zurückgemeldet. Sie waren im Februar auf der London Fashion Week. Warum waren Sie so lange weg? Was haben Sie gemacht?

Ozwald Boateng: "Zunächst gibt es in der Londoner Herrenmode keine große Plattform für so etwas – das ist ein Grund. Ich war immer gezwungen, die Shows in Paris, New York oder Mailand zu machen. Das ist der erste Punkt.

Und dann COVID. Ich war zwei Jahre zuhause und habe Däumchen gedreht. Ich habe mir überlegt, was ich mache, wenn es wieder losgeht. Ich wollte eine große Modenschau veranstalten, um das zu feiern, und auch, um die Ereignisse um den Tod von George Floyd während des Lockdowns zu unterstützen. Es gab einen Katalysator für die Kommunikation rund um die schwarze Kultur, und das wollte ich auch in der Kollektion zeigen. Die Ausstellung selbst war also eine echte Feier der Kultur."

Euronews: Sie sagten, es war eine Feier der schwarzen Exzellenz. Sie haben selbst Erfahrungen mit Rassismus gemacht. Wie wichtig ist es, dass sich die Dinge verändert haben oder anfangen, sich zu verändern?

**Ozwald Boateng: "**Das ist nicht vergleichbar mit der Zeit, als ich in der Branche anfing. Als ich zu diesen Modeveranstaltungen ging, war ich lange Zeit die einzige schwarze Person im Raum, jahrzehntelang. Und das hat sich jetzt deutlich geändert, in den letzten drei, vier, fünf Jahren.

Ich war letztes Jahr bei den Fashion Awards und versuche mich gerade zu erinnern, wegen der ganzen Absperrungen dort … aber ja, es waren sehr viele schwarze Talente da, von Stylisten bis zu Fotografen. Das ist wirklich gut."

Euronews: Black A.I., passend benannt nach der Idee von schwarzen Menschen, Farbe, Kultur. Und ich glaube, es geht dabei um die künstlerische Integrität, die damit einhergeht, sowie Ihre ghanaischen Wurzeln?

Ozwald Boateng: "Aber nein, Inspirationen sind global, nicht wahr? Aber meine afrikanischen Wurzeln sind auf jeden Fall in meiner Arbeit und meiner Verwendung von Farben und Textilien zu finden, und was noch wichtiger ist, ich bringe das jetzt mehr denn je zum Ausdruck.

Diese Art des Experimentierens und Entdeckens, das ich in meinen Textilien zum Ausdruck bringe, eignet sich auch sehr gut für Damenbekleidung. Einige meiner Symbole sind Adinkra-Symbole, also uralte, die es schon sehr lange gibt. Ich habe mit der Größe dieser Symbole gespielt, um Kollagen und Muster zu schaffen. Und dann habe ich das auch noch in eine Reihe von Farben übersetzt."

Euronews: Wie Sie bereits erwähnt haben, hat Ihre Tochter Sie gebeten, mehr Frauenkleidung zu entwerfen. Ist sie jetzt an der Arbeit beteiligt?

Ozwald Boateng: "Ja, in der Tat, in Bezug auf die sozialen Medien. Sie gehört zur Generation Z, die kontrollieren und diktieren. Aber sie hilft mir, das zu verstehen, und in meiner letzten Show hat sie viele neue Talente aus den Bereichen Musik, Mode und Kunst eingeladen.

Ich hatte also eine wirklich interessante Erfahrung in meiner Kollektion, bei der ich mit so vielen verschiedenen Generationen gesprochen habe. Und das war eine wirklich tolle Erfahrung, eine Kollektion zu entwerfen, die so viele verschiedene Menschen anspricht."

Es ist wichtig, weil ich mich sehr für Afrika und die Entwicklung der Infrastruktur dort interessiere. Ich will einfach nur Entwicklung in Afrika sehen, Punkt. Ozwald Boateng Designer

Euronews: Sie haben viel Beifall für Ihr Engagement für die sozioökonomische Entwicklung in Afrika bekommen. Warum ist es so wichtig, das mit Ihrer Karriere zu verbinden?

Ozwald Boateng: "Es ist wichtig, weil ich mich sehr für Afrika und die Entwicklung der Infrastruktur dort interessiere. Ich will einfach nur Entwicklung in Afrika sehen, Punkt.

Es gibt eine Menge Gründe für die Verzögerung der Entwicklung. Man könnte sagen, dass einige davon politisch bedingt sind, aber letztendlich braucht Afrika seine Chance, sich zu entwickeln. Bald werden es anderthalb bis zwei Milliarden Menschen sein. 60 % der unbebauten landwirtschaftlichen Flächen der Welt befinden sich in Afrika, also ist die Entwicklung Afrikas sehr wichtig für die Welt.

Die 'Made in Africa Foundation' ist eine Stiftung, die wir gegründet haben, um den 'Africa 50 Fund' zu fördern, einen großen Infrastrukturfonds der Afrikanischen Entwicklungsbank. Sie haben etwa eine 3/4 Milliarde Dollar gesammelt und konzentrieren sich auf die Infrastruktur und den afrikanischen Kontinent."

Euronews: Sie spielen das etwas herunter. Sie haben Präsidenten und führende Politiker der Welt beraten. Was muss noch getan werden, um darauf aufzubauen und es auf die nächste Ebene zu bringen?

Ozwald Boateng: "Es muss ein echtes Verständnis für die Bedeutung des Kontinents Afrika in der Welt geben. Die Ernährungssicherheit ist ein großes Thema. Wenn wir also die landwirtschaftlichen Flächen auf die richtige Art und Weise entwickeln können, auf eine nachhaltige Art und Weise, dann erklärt sich das von selbst. Es muss mehr Unterstützung geben. Das richtige Know-how muss vermittelt werden, und es müssen Partnerschaften gebildet werden."

Euronews: Sie sind auch ein großer Verfechter der Nachhaltigkeit in der Modeindustrie. Warum ist das für Sie wichtig und wie wirkt sich das auf die neue Kollektion aus?

Ozwald Boateng: "Für die neue Kollektion stellen wir praktisch alles auf Bestellung her. Aber was die Branche betrifft, wissen wir alle, dass sie zur Verschwendung beiträgt. Und das liegt einfach daran, dass das Geschäft folgendermaßen strukturiert ist: Wenn ich Sie als Kunden gewinnen will, muss ich 10 verschiedene Größen haben und viele Farben, um ein oder zwei Käufe von Ihnen zu bekommen. Wenn ich von Anfang an wüsste, was Sie wollen, dann müsste ich nicht so viel kreieren. Ich könnte mich mehr konzentrieren. Die Art und Weise, wie das Geschäft funktioniert, muss sich also ändern. Ich denke, wir müssen lernen, abzuwarten."

Euronews: In Bezug auf “Ready to Wear” glauben Sie, Ihr Geschäftsmodell ist das richtige?

Ozwald Boateng: "Nein, ich würde sagen, es ist ein Weg in die Zukunft. Aber die Realität sieht so aus, dass das in Etappen ablaufen wird. Ich denke, es muss eine viel engere Beziehung zwischen dem Design, der Herstellung und dem Kunden geben. Diese drei Komponenten müssen sein, wenn dieses Fenster geschlossen und gestrafft werden soll. Ich glaube, wir könnten eine Menge Abfall einsparen."

Euronews: Von Ihren Tagen als Kreativdirektor bei Givenchy Homme bis hin zu Ihrer führenden Rolle in der Savile Row Schneiderei. Was steht als nächstes für Sie an?

Ozwald Boateng: "Ich denke, dass diese Region hier für mich sehr interessant ist, ich möchte sie wirklich erkunden. Ich war schon eine ganze Weile nicht mehr in Dubai, ungefähr zehn Jahre. Und was ich so gehört habe, ist die Entwicklung unglaublich. Es ist ein globaler Ort, an den jeder kommen möchte. Viele meiner Freunde, sogar aus Hollywood, jeder sagt mir, dass es in Dubai ist, wie sonst nirgends."

***