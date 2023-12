Panasonic Energy will das Produktionsniveau vervierfachen und seine CO2-Bilanz halbieren

Als "Partner-Inhalte" werden Inhalte bezeichnet, die vom Werbetreibenden bezahlt und kontrolliert werden - nicht von der Euronews-Redaktion. Diese Inhalte werden von kommerziellen Abteilungen produziert - nicht von Euronews-Redakteur:innen oder Nachrichtenjournalist:innen. Der Finanzierungspartner hat die Kontrolle über die Themen, den Inhalt in Zusammenarbeit mit der kommerziellen Produktionsabteilung von Euronews.

Panasonic Energy, ein weltweit führender Anbieter von batteriebetriebener Fahrzeugtechnologie, ist auf dem besten Weg, das aktuelle Produktionsniveau seiner Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus bis 2031 zu vervierfachen, da die Nachfrage nach batterieelektrischen Fahrzeugen (EVs) auf Märkten weltweit stark ansteigt.

Das Unternehmen etabliert neue Lieferkettenpartner in der Nähe seiner Hauptstandorte in Nordamerika, um die Qualität und Quantität der Materialien, die für die Ausweitung der Produktion in den kommenden Jahren benötigt werden, sicherzustellen.

Chief Technology Officer Dr. Shoichiro Watanabe bezeichnet die Schaffung eines lokalen Ökosystems von Lieferanten und Partnern zur Unterstützung des globalen Wachstums und der Umweltambitionen – einschließlich der Halbierung der CO2-Bilanz bis 2031 – als Schlüssel zum Erfolg.

„Als weltweit führender Anbieter von Lithium-Ionen-Akkus strebt Panasonic Energy eine Reduzierung seiner CO2-Bilanz bei gleichzeitiger Steigerung der Produktion eines hochtechnischen Produkts an. „Das ist ein heikler, aber notwendiger Balanceakt, weil beide Ziele – die Steigerung der Produktion und die Verringerung der Umweltbelastung – so wichtig sind“, sagte Dr. Watanabe.

„Die Lithium-Ionen-Akkus sind eine der Lösungen, die die rasante Zunahme von Fahrzeugen mit sauberer Energie vorantreiben, und um sicherzustellen, dass Panasonic Energy diese Nachfrage nachhaltig decken kann, sind viele Innovationen erforderlich.“

Die Prognose für die Einführung von Elektrofahrzeugen übertrifft die Schätzungen

Weltweit übertrifft das Wachstum der Elektrofahrzeugverkäufe weiterhin die Prognosen. Die Internationale Energieagentur hat kürzlich ihre Schätzungen (ausgehend von Prognosen aus dem letzten Jahr) angehoben und geht davon aus, dass bis zum Ende des Jahrzehnts mit weiteren 20 Prozent mehr Elektrofahrzeugen auf den Straßen zu rechnen ist.

Laut Bloomberg sind Europa und China führend bei der Umstellung, wobei batteriebetriebene Fahrzeuge im August sowohl in Europa als auch in China fast ein Viertel des Gesamtabsatzes ausmachten. Plug-in-Hybride, Autos, die einen Benzinmotor mit einem Elektromotor und einer wiederaufladbaren Batterie kombinieren, steigern den Absatz von Elektrofahrzeugen in Europa auf 28 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass andere große Märkte, darunter die USA und Indien, aufholen werden, da der Wettbewerb und der technologische Fortschritt die Attraktivität von Elektrofahrzeugen erhöhen und sie in einigen Märkten und bei einigen Herstellern wirtschaftlich mit Autos mit fossilen Brennstoffen vergleichbar machen.

Allerdings bleibt die Überwindung globaler makroökonomischer Hindernisse wie der Zugang zu Rohstoffen, steigende Energiekosten sowie der Übergang zu einer grünen Wirtschaft eine große Herausforderung. Ein unermüdlicher Fokus auf Innovationen bei Batteriedesign und -produktion sei entscheidend, um den Übergang von Autos mit fossilen Brennstoffen zu Elektrofahrzeugen auf Kurs zu halten, sagte das Unternehmen.

Verbesserung der volumetrischen Energiedichte

Die Arbeit an der Energiedichte, um die Leistung der Batterien zu verbessern, ist eine Möglichkeit, die Attraktivität von Elektrofahrzeugen für die Verbraucher zu steigern.

Die Ingenieure von Panasonic arbeiten daran, die volumetrische Energiedichte der Lithium-Ionen-Akkus bis 2025 um fünf Prozent und bis 2030 um 25 Prozent zu erhöhen. Die Verbesserung der Energiedichte bedeutet, dass Batteriepakete weniger Zellen und weniger Materialien benötigen, was den Gesamtpreis eines Elektrofahrzeugs senken könnte.

Zweitens können Verbesserungen der Energiedichte möglicherweise die Reichweite mit einer einzigen Ladung erhöhen, da jede Batterie mehr Energie speichern kann. Dies wird jedoch auch maßgeblich von den Spezifikationen und dem Design der einzelnen Elektrofahrzeughersteller beeinflusst.

„Da sich die Batterietechnologie verbessert und wir lernen, sie in großem Maßstab und auf kostengünstigere Weise herzustellen, glauben wir, dass dies dazu beitragen wird, die Akzeptanz in allen Märkten weltweit voranzutreiben“, sagte Dr. Watanabe.

Recycling von Materialien, um die Abhängigkeit von seltenen Metallen zu verringern

Eine weitere Möglichkeit, um die Attraktivität von Elektrofahrzeugen zu erhöhen und dabei gleichzeitig den Nachschub für die Massenproduktion sicherzustellen, besteht darin, nach Möglichkeit recycelbare Komponenten zu verbauen. Die Suche nach Alternativen zur Verringerung der Abhängigkeit von seltenen Metallen hat natürlich auch Vorteile für die Umwelt.

In den Vereinigten Staaten hat Panasonic mit Vertriebspartnern Verfahren zum Sammeln gebrauchter Batterien aus Unterhaltungselektronik etabliert, die dann von Material-Recyclern recycelt und als Materialien für neue Batterien wiederverwendet werden.

Das Recycling von Abfallmaterialien in Produktionsanlagen trägt auch dazu bei, die Materialentsorgung zu reduzieren und Umweltziele zu erreichen. Das Unternehmen hat eine Partnerschaft mit Redwood Materials Inc. geschlossen, einem Hersteller nachhaltiger Batteriematerialien, der seit 2019 Altmaterial aus der Fabrik in Nevada sammelt und recycelt.

Ab 2025 wird Redwood Panasonic Energy mit recyceltem Kathodenaktivmaterial beliefern, das zur Herstellung von Lithium-Ionen-Akkus im Werk des Unternehmens in Kansas verwendet wird. Die Kathode ist ein wichtiger Bestandteil der Batteriezellen und trägt zur Erhöhung der Energiedichte der Batterie bei.

„Die Anlage in Nevada ist heute eine der weltweit größten Fabriken für Lithium-Ionen-Akkus und hat seit Produktionsbeginn im Jahr 2017 mehr als acht Milliarden Batteriezellen für Elektrofahrzeuge ausgeliefert.

„Durch die Integration von Recyclingprozessen mit lokalen Beschaffungspartnern wird die Produktion effizienter und gleichzeitig wird die Kapazität gesteigert.“

Lokale Beschaffung: Sicherung kohlenstoffarmer Materialien

Um die Ziele zur Reduzierung der CO2-Bilanz zu erreichen, arbeitet Panasonic Energy mit ausgewählten Partnern zusammen, die Batteriematerialien auf nachhaltigere Weise herstellen.

Einer dieser Partner ist das kanadische Graphit-Unternehmen Nouveau Monde Graphite, ein Unternehmen, das erneuerbare Energien zur Herstellung von Graphit nutzt. Die Zusammenarbeit mit nachhaltigen lokalen Lieferanten minimiert die Umweltbelastung durch den Ausbau erneuerbarer Energien für den Abbau und die Verarbeitung.

Der Bau neuer Fabriken, die Steigerung der Produktion, um die jährliche Batteriekapazität für Elektrofahrzeuge bis 2031 auf 200 Gigawattstunden zu steigern und gleichzeitig die Kohlenstoffemissionen zu halbieren, können nur mit modernster Technologie, neuen Lieferkettenpartnern und einem Engagement für eine sauberere Automobilindustrie erreicht werden, sagte Dr. Watanabe.

„Die Vision einer sauberen und starken globalen Mobilitätsindustrie treibt unsere Arbeitsethik und unseren Ehrgeiz bei Panasonic Energy an.

„Wir haben viele Ziele und indem wir zusammenarbeiten und uns auf die lokale Produktion für den lokalen Verbrauch konzentrieren, können wir die Welt schaffen, in der wir leben möchten, und gleichzeitig unglaubliche Innovationen und Technologien entwickeln.“

Von Annabel Murphy