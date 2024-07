Die globalen Temperaturen überschreiten 12 Monate in Folge die vorindustrielle Schwelle von 1,5 °C

Als "Partner-Inhalte" werden Inhalte bezeichnet, die vom Werbetreibenden bezahlt und kontrolliert werden - nicht von der Euronews-Redaktion. Diese Inhalte werden von kommerziellen Abteilungen produziert - nicht von Euronews-Redakteur:innen oder Nachrichtenjournalist:innen. Der Finanzierungspartner hat die Kontrolle über die Themen, den Inhalt in Zusammenarbeit mit der kommerziellen Produktionsabteilung von Euronews.

Von Annabel Murphy

Ein weiterer Monat bringt einen weiteren Hinweis darauf, dass die Temperaturen auf der Erde ansteigen.

WERBUNG

Jüngste Daten des Copernicus-Dienst zur Überwachung des Klimawandels (C3S) zeigen, dass der Juni 2024 der zwölfte Monat in Folge ist, in dem die globalen Temperaturen 1,5 °C über den vorindustriellen Durchschnittswerten liegen.

In den vergangenen 12 Monaten (Juli 2023 bis Juni 2024) hat die globale durchschnittliche Oberflächentemperatur Rekordwerte erreicht und lag in der Spitze 0,76 °C über dem Durchschnitt von 1991–2020 und 1,64 °C über dem vorindustriellen Durchschnitt (1850–1900).

An einigen Tagen im November 2023 und im Februar 2024 stiegen die Temperaturen wahrscheinlich auf +2 °C über das vorindustrielle Niveau.

Diese neuesten Daten folgen auf ein glühend heißes Jahr 2023, das als das wärmste Jahr weltweit bestätigt wurde – ein Rekord, so eine Analyse des Meteorologischen Dienstes des Vereinigten Königreichs.

Der rasche Anstieg der Durchschnittstemperaturen, der auf die Zunahme der Treibhausgase in der Atmosphäre zurückzuführen ist, verdeutlicht den erheblichen und anhaltenden Wandel des Erdklimas.

WERBUNG

Im Jahr 2023 erreichten die Emissionen einen weiteren Rekordwert und überstiegen erstmals 35 Milliarden Tonnen, was einen Anstieg um 756 Millionen Tonnen (2,2 %) im Vergleich zu 2022 bedeutet, so der Bericht 2024 des The Energy Institute Statistischer Bericht über die Weltenergie.

C3S-Direktor Carlo Buontempo kommentierte die jüngsten Daten mit den Worten, dass sie zwar schockierend, aber nicht überraschend seien.

„Der Juni markiert den 13. Monat in Folge mit rekordverdächtigen globalen Temperaturen und den 12. Monat in Folge, in dem die Temperaturen 1,5 °C über den vorindustriellen Werten liegen. Das ist mehr als nur eine statistische Kuriosität“, betonte er.

„Wenn wir die Grenzen des Pariser Abkommens einhalten wollen, müssen wir aufhören, Treibhausgase (THG) in die Atmosphäre und die Ozeane loszulassen, und so schnell wie möglich Netto-Null erreichen“, sagte er.

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun darauf, ob sich die Regierungen und die Industrie schnell genug auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens einstellen. Anhand einer Analyse der neuesten globalen Klimatrends und wissenschaftlicher Erkenntnisse gehen Euronews und Copernicus der Zukunft des Abkommens und des Lebens auf der Erde auf den Grund.

Erstens: Was besagt das Pariser Abkommen von 2015?

Das Pariser Abkommen ist ein wegweisender internationaler Vertrag zur Bekämpfung des Klimawandels.

Das von 196 Vertragsparteien ausgehandelte und 2015 im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) verabschiedete Abkommen zielt in erster Linie darauf ab, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und die Bemühungen fortzusetzen, den Temperaturanstieg bis zum Ende des Jahrhunderts auf 1,5 °C zu begrenzen.

1,5 °C oder 2 °C, was macht das für einen Unterschied?

Dr. Stephen Cornelius, stellvertretender Leiter des WWF International für Klima und Energie, betont die schädlichen Auswirkungen, die selbst ein Anstieg um 0,5 Grad auf die Umwelt haben kann.

Ein anhaltender Anstieg von 1,5 °C würde 70 % der Warmwasserkorallenriffe der Welt zerstören. Steigen die Temperaturen bis zum Jahr 2100 jedoch um 2 °C, könnte sich diese Zerstörung auf 99 % ausweiten.

Jeder Bruchteil eines Grades Erwärmung zählt – selbst wenn er wieder zurückgeht –, weil die Auswirkungen des Klimawandels auf viele Ökosysteme und Teile der Welt unumkehrbar sein können.

WERBUNG

„Bestimmte Dinge, wie die grönländischen Eisschilde, lassen sich einfach nicht zurückholen. Deshalb ist es so wichtig, schnell und jetzt zu handeln“, so Dr. Cornelius.

Wenn wir diese gefährliche Schwelle bereits im Jahr 2024 erreichen, sind wir dann dem Untergang geweiht?

Der Anstieg der globalen Temperaturen in den letzten 12 Monaten ist ein Alarmsignal, aber das bedeutet nicht, dass das Pariser Abkommen nutzlos ist. Der Schwellenwert für die globale Durchschnittstemperatur von +1,5 °C muss über einen längeren Zeitraum von zwanzig oder dreißig Jahren eingehalten werden.

Wir haben nun ein Jahr erreicht, in dem die globalen Durchschnittstemperaturen über der 1,5 °C-Marke liegen, und als solche werden wir weiterhin die Klimaerwärmung und die damit verbundenen extremen Wetterereignisse erleben, die größtenteils durch erhöhte Treibhausgaskonzentrationen in der Erdatmosphäre verursacht werden.

„Auch wenn das Jahr 2100 noch in weiter Ferne zu liegen scheint, wird sich das, was wir in diesem und im nächsten Jahrzehnt tun, darauf auswirken, ob wir das Ziel bis zum Ende dieses Jahrhunderts erreichen“, erklärte Dr. Cornelius.

„Wenn es uns gelingt, die Emissionen drastisch zu reduzieren, indem wir fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energien ersetzen und naturbasierte Lösungen zur Abscheidung von Kohlenstoff fördern, werden wir in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts einen Höchststand erreichen und dann den Temperaturanstieg verlangsamen, was dazu beiträgt, die Welttemperatur unter 1,5 °C zu halten“, fuhr er fort.

Was sagen die Prognosen über die künftigen Temperaturen auf der Erde aus?

Wenn die Erwärmung im heutigen Tempo weitergeht, erwarten die Experten der C3S, dass die 1,5-°C-Grenze Mitte der 2030er Jahre erreicht wird. Das bedeutet, dass es eine anhaltende Periode mit Tagestemperaturen oberhalb des Zielwerts geben wird.

Die C3S-Projektionen und -Schätzungen, die über den Copernicus interaktiven Klima-Atlas öffentlich zugänglich sind, stehen im Einklang mit dem Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC), der feststellte, dass selbst bei ehrgeizigen Emissionssenkungen eine mindestens 50 % Chance besteht, dass die langfristige globale Erwärmung im nächsten Jahrzehnt 1,5 °C übersteigt.

„In den letzten 12 Monaten wurden die Temperaturen durch El Niño beeinflusst, aber der zugrunde liegende Erwärmungstrend ist unbestreitbar. Die Überschreitung von 1,5 °C für einen Monat oder ein Jahr ist ein erstes Anzeichen dafür, dass wir dem langfristigen Grenzwert gefährlich nahe kommen“, sagte der C3S-Direktor.

Wie verfolgt Copernicus die Fortschritte bei der Umsetzung des Pariser Abkommens?

In den letzten acht Jahrzehnten hat Copernicus kontinuierlich In-situ- und Satellitendaten zu einer Reihe von Klimavariablen, einschließlich der Luftoberflächentemperatur, erfasst und überwacht. Diese Daten werden analysiert, modelliert und mit historischen Zeiträumen verglichen, um einen genauen Einblick in unsere sich verändernde Umwelt zu erhalten.

Die Global Atlas App, die von der C3S entwickelt wurde, ermöglicht es den Nutzern, vergangene, gegenwärtige und zukünftige Klimaprognosen zu visualisieren, wobei Beobachtungen, Neuanalysen und szenariobasierte Projektionen kombiniert werden. Mit der App können die Nutzer auch den Temperaturanstieg in verschiedenen Regionen verfolgen.

Luftaufnahme von Windkraftanlagen im Eolic Park, Katalonien, Spanien Getty Images

Welche Schritte sollten wir jetzt unternehmen, um die besten Chancen für eine Trendwende zu haben?

Die wichtigste Maßnahme zur Beeinflussung der globalen Temperaturen ist wenig überraschend die schnellstmögliche Senkung der Emissionen in der Atmosphäre durch den Ausbau der Kapazitäten für saubere Energien und die Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.

Naturbasierte Lösungen wie die Wiederherstellung natürlicher Ökosysteme sind ebenfalls wichtig, um den bereits in der Atmosphäre vorhandenen Kohlenstoff zu entfernen und zu speichern.

Anpassungsmaßnahmen sind auch deshalb erforderlich, weil die unvermeidlichen Auswirkungen des Klimawandels bereits eingetreten sind. Aber es gibt Hoffnung, und Veränderungen können schnell eintreten.

Wind- und Solarenergie sind zum Beispiel heute die größte Stromquelle im Vereinigten Königreich. Der Gesamtanteil der erneuerbaren Energien in der EU ist von 34 % im Jahr 2019 auf 44 % im Jahr 2023 gestiegen, und die weltweit größte Solaranlage – die genug saubere Energie erzeugt, um Luxemburg mit Strom zu versorgen – wurde kürzlich in China in Betrieb genommen.

„Wir haben einen Planeten, und wir sind alle ein Teil davon – alle Entscheidungen von Unternehmen, Regierungen und Einzelpersonen beeinflussen unseren Weg in diesem entscheidenden Jahrhundert. Diese Botschaft ist nicht neu, aber sie muss immer wieder wiederholt werden, bis die Daten eine positive Änderung zeigen“, schloss Dr. Cornelius.