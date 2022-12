Wintermärkte und Schlittschuhlaufen: Weihnachten in Dubai

Wenn Weihnachten näher rückt, kommen die Auswanderer und Einheimischen in Dubai zusammen, um die Feiertage zu feiern. Von Wintermärkten bis zum Einschalten der Lichter am Weihnachtsbaum gibt es viel zu feiern.

Marcus Sutton ist der Manager des "Zabeel House by Jumeriah The Greens", einem Nachbarschaftshotel im Herzen der Stadt. Gegenüber Euronews sagte er: "Eine der Besonderheiten unseres Viertels ist, dass es aus vielen verschiedenen Menschen aus vielen verschiedenen Ländern besteht. Und für uns ist es sehr wichtig, eine Veranstaltung zu haben, die diese Menschen in unser Hotel bringt, um gemeinsam zu feiern, vor allem zu Themen wie Weihnachten, wenn viele Menschen nicht bei ihren Familien sind. Wenn wir Events wie die Weihnachtsbaumbeleuchtung veranstalten, können unsere Gäste, Besucher:innen und Nachbar:innen ein Gefühl dafür bekommen, was sie normalerweise zu Hause erleben würden."

Theater und Opernhaus in Dubai sind voll mit Pantomimen und Aufführungen wie dem "Nussknacker" und "Elf the Musical", das mit einer Besetzung aus dem Londoner West End nach Dubai gekommen ist. Es basiert auf dem Film und wurde von dem mit dem Olivier Award ausgezeichneten Produzenten Paul Taylor-Mills zum Leben erweckt: "Wenn man eine Show aus einem Film auf die Bühne bringt, gibt es Unterschiede. Sie kann beispielsweise lebendiger sein. Es ist ein Einakter, also keine Pause. Es geht direkt weiter. Und was der Film nicht hat, sind die unglaubliche Tanzsequenzen und Kostüme und diese unglaubliche All-Star-Besetzung aus dem West End in Dubai."

In den örtlichen Schulen gab es im Vorfeld des Schulschlusses eine Fülle von Aktivitäten. Clare Turnbull, Direktorin der Royal Grammar School Guildford Dubai, erklärt, dass es eine Zeit ist, in der "die Gemeinschaft zusammenkommt und Spaß hat", und fügt hinzu: "Wir haben überall Weihnachtsdekoration. Aber wir wollen auch sagen, dass dies natürlich ein Winter Wonderland ist. Völlig inklusiv. Wir stellen sicher, dass unsere ausländischen Familien, für die Weihnachten ein so wichtiger Moment ist, ihn hier in der Schulgemeinschaft feiern können."

Das Winter Wonderland in Ski Dubai ist ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit in Dubai und ein Muss für jeden, der weiße Weihnachten in der Wüste erleben möchte. Kleine und große Kinder können den Weihnachtsmann an den weißen Pisten besuchen und eine Tasse heiße Schokolade trinken, bevor sie sich auf die Eisrutsche wagen.

Die neueste Ergänzung der Weihnachtsszene in Dubai ist die Expo 2020. Die Winter City ist vollgepackt mit Attraktionen und Aktivitäten. An dem zentralen Al Wasl Plaza der Expo City Dubai gibt es ebenfalls eine Show mit Weihnachtsbeleuchtung und Musik.

Von den Märkten über Schlittschuhlaufen auf dem zugefrorenen See bis hin zu Stationen, an denen man Briefe an den Weihnachtsmann schreiben kann - Sie haben die Qual der Wahl: Weihnachtsstimmung an jeder Ecke.