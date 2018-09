Fashion Week: Staraufgebot in Mailand

Helena Christensen, Carla Bruni, Eva Herzigova und Monica Belluci in Mailand: Dolce & Gabbana haben sich für die Modewoche in der norditalienischen Stadt die Supermodels aus den 90ern und weitere berühmte Schauspielerinnen wie Isabella Rosselini auf den Laufsteg geladen. Sie präsentierten die Frühjahr- und Sommerkollektion 2019. Die Show vom Sonntag wurde unter anderem wegen Übergrößenmodel Ashley Graham als Statement für Diversität gewertet.

Versace präsentierte sich mit Oversize-Blazern und knalligen Lederkombinationen: Mode für starke und selbstbewusste Frauen, wie Designerin Donatella Versace betonte.

Die Mailänder Fashion Week ist am Sonntag zu Ende gegangen und übergibt den Stab an Paris. Dort geht es italienisch weiter: Am Abend gibt Gucci erstmals ein Gastspiel an der Seine.