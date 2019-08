Belgien wird vermutlich zwei Kandidaten für seinen EU-Kommissar vorschlagen.

Die Sozialistische Partei will diesen Posten an Laurette Onkelinx vergeben und nicht an Außenminister Didier Reynders, dessen Name seit Wochen genannt wird.

Damit hätte die künftige Kommissionspräsidentin Von der Leyen die Wahl zwischen einer Frau und einem Mann - ganz wie sie es von den Mitgliedstaaten verlangt hatte.