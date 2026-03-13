Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Erde
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Eine Frau betrachtet in Zarzir im Norden Israels ein Haus, das ein iranischer Raketenangriff zerstört hat.
No Comment

Video. Raketenangriff in Nordisrael verletzt mindestens 30 Menschen

Zuletzt aktualisiert:

Bilder zeigen die Folgen eines Angriffs auf Wohnhäuser im Dorf Zarzir nördlich von Nazareth in Israel, bei dem mindestens dreißig Menschen verletzt wurden.

Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom berichtete, bei einem Raketenangriff auf die Stadt Zarzir seien rund 30 Menschen verletzt worden. Zarzir liegt etwa 100 Kilometer nördlich von Jerusalem, nahe der Grenze zum Libanon.

WERBUNG
WERBUNG

Die meisten Verletzungen seien durch zerbrochene Glasscheiben entstanden, hieß es weiter. Einsatzkräfte untersuchten ein zerstörtes Auto und ein Wohnhaus, das von einer Rakete beschädigt wurde. Krankenwagen und Rettungsteams waren am Ort des Angriffs im Einsatz.

Die libanesische Hisbollah erklärte am frühen Freitag, sie habe mehrere Raketensalven auf Israel abgefeuert.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG