Video. Raketenangriff in Nordisrael verletzt mindestens 30 Menschen

Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom berichtete, bei einem Raketenangriff auf die Stadt Zarzir seien rund 30 Menschen verletzt worden. Zarzir liegt etwa 100 Kilometer nördlich von Jerusalem, nahe der Grenze zum Libanon.
Die meisten Verletzungen seien durch zerbrochene Glasscheiben entstanden, hieß es weiter. Einsatzkräfte untersuchten ein zerstörtes Auto und ein Wohnhaus, das von einer Rakete beschädigt wurde. Krankenwagen und Rettungsteams waren am Ort des Angriffs im Einsatz.
Die libanesische Hisbollah erklärte am frühen Freitag, sie habe mehrere Raketensalven auf Israel abgefeuert.