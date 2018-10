Ausstellung in Brüssel: Van Gogh - immersive Experience

Treten Sie ein in die farbenfrohe Welt des Künstlers Vincent van Gogh. Eine Ausstellung mit 3D-Technologie in Brüssel macht es möglich. Die Besucher reisen in die postimpressionistische Welt des Niederländers. Zu Leben erwachte Bilder und Installationen mit Soundeffekten zeigen die Kunstwerke von einer neuen Seite.