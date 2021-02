Perspektive Sommerurlaub? Altmeier: Noch nicht buchen!

Für viele Menschen ist der nächste Urlaub in diesem langen Corona-Winter eine hoffnungsvolle Perspektive. Doch Norwegen hat seine Empfehlung, nicht zu reisen, verlängert. Und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier rät sogar davon ab, den Sommerurlaub schon zu buchen.

Norwegen rät BürgerInnen von Reisen bis April ab

Die norwegischen Behörden raten ihren Bürgerinnen und Bürgern aus Corona-Sorgen auch über Ostern hinaus von Reisen außerhalb des Landes ab. Das Außenministerium in Oslo hat beschlossen, seine Empfehlung gegen nicht dringend notwendige Reisen in sämtliche Länder vorzeitig zu verlängern.

Wie das Ministerium am Dienstag mitteilte, gilt die ursprünglich bis zum 1. März vorgesehene globale Reiseempfehlung nun bis zum 15. April. In diesen Entschluss spielten verschiedene Faktoren hinein, darunter die weltweite Infektionslage, neue Maßnahmen gegen mutierte Virus-Varianten, Reisebeschränkungen und die Kapazitäten des jeweiligen Gesundheitswesens in den Ländern, hieß es aus Oslo.

Ausnahmen nur für Island, Färöer, Grönland und Finnland

Ausnahmen von dem Rat gibt es nur für Länder und Regionen im Schengen- und Europäischen Wirtschaftsraum mit geringen Infektionszahlen - das sind demnach lediglich Island, die Färöer-Inseln, Grönland und einige wenige Gebiete in Finnland. Diese Ausnahmen sollen von den Norwegern allerdings nicht als Aufforderung zum Reisen betrachtet werden.

Auch in umgekehrte Richtung ist die Grenze weitgehend geschlossen: Ausländische Staatsbürger können seit dem 29. Januar nicht mehr nach Norwegen einreisen, sofern sie keinen festen Wohnsitz im Land haben. Diese Maßnahme sollte nach 14 Tagen von der Regierung geprüft werden - ob sie dann verlängert wird, ist noch unklar.

Die Neuinfektionszahlen in Norwegen gehören auf die Bevölkerung heruntergerechnet seit längerem zu den niedrigsten in Europa. Doch auch in dem skandinavischen Land gelten verschiedene Beschränkungen. Das Land hatte zuletzt seine Grenzen dichtgemacht, für alle, die nicht in dem Land leben. Es gelten nur wenige Ausnahmen, zum Beispiel für medizinisches Personal, das aus Schweden und Finnland einreist und für den Transport von Waren.

Altmeier: Noch keinen Sommerurlaub buchen!

Im Interview mit der „Bild“-Zeitung hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier davor gewarnt, jetzt schon den Urlaub zu buchen.

Er würde jedem empfehlen, noch einige Wochen lang die Situation zu beobachten, bevor eine Entscheidung getroffen wird, die nachher nicht rückgängig gemacht werden kann, sagte Altmaier. "Also besser noch nichts buchen!"

Bereits während der ersten Corona-Welle im Frühjahr zeigte sich Altmaier vorsichtig. Damals sei er dafür kritisiert worden, dass er hatte nichts versprechen können. Am Ende hätten ganz viele Menschen in den Urlaub fahren können, so Altmaier.