"Neuer" Vermeer bei Dresdner Schau

Es ist fast ein neues Bild: Restauratoren entdecken vor Jahren auf einem Vermeer einen übermalten Amor. Die spätere Übermalung von fremder Hand wurde komplett entfernt- nun ist das berühmte Gemälde «Brieflesendes Mädchen am Fenster» von Johannes Vermeer erstmals so zu sehen, wie es der Künstler schuf - in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister.

„Anfangs dachte man, dass alle Übermalungen im Gemälde, alle Veränderungen von Vermeer selbst stammen. Denn er kämpfte mit seinen Kompositionen und war ein echter Perfektionist. Aber dann wurde klar, dass diese Übermalung im Hintergrund nicht von ihm stammt. Daraufhin haben wir gemeinsam mit einem internationalen Expertenrat entschieden, dass wir es entfernen können. Und ich denke, das Ergebnis gibt uns recht“, erklärt der Direktor Gemäldegalerie Alte Meister Dresden Dr. Stephan Koja.

Das seit 2017 restaurierte frühe Meisterwerk steht im Zentrum der bisher größten Ausstellung in Deutschland zu einem der bedeutendsten holländischen Maler des 17. Jahrhunderts.

Unter dem Titel «Vom Innehalten» sind zehn seiner Gemälde versammelt, knapp ein Drittel des gesamten Werkes von 35.

Erste Besucher der Schau, die als eines der europäischen Ausstellungs-Highlights des Jahres gilt, waren am Abend Bundeskanzlerin Angela Merkel und der niederländische Regierungschef Mark Rutte.