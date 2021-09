Rendez-Vous: das Beste aus Europas Kulturszene

Die Morozow-Sammlung – Ikonen der modernen Kunst bis 22.02.2022

Dreimal wurde die Ausstellung wegen der Pandemie schon verschoben, jetzt findet sie endlich statt: Die Sammlung der russischen Morozow-Brüder wird in Paris gezeigt. Die Brüder gelten als große Sammler impressionistischer und postimpressionistischer Kunst, zu sehen sind mehr als 200 Werke von Monet über Gauguin bis Van Gogh. Die Morozow-Sammlung, Ikonen der Moderne, noch bis Februar in der Fondation Vuitton in Paris.

Die World-Press-Photo-Ausstellung zeigt jedes Jahr die besten Pressefotos der Welt. Von Kriegsschauplätzen über Naturfotos bis zu sozialen Brennpunkten, die Themenvielfalt ist überwältigend. Manches ist deprimierend, manches skurril, manches macht Hoffnung. Die Ausstellung ist in vielen Städten weltweit zu sehen, unter anderem hier, unter freiem Himmel in Lissabon.

Und noch eine Ausstellung, die verschoben wurde: Die Albertina ehrt den Künstler Modigliani, der im vergangenen Jahr seinen 100. Todestag hatte. Der Italiener, ein Vertreter der Klassischen Moderne, hat unter anderem Picasso porträtiert. Modigliani interessierte sich unter anderem für die Architektur alter Kulturen. Berühmtheit erlangten aber vor allem seine Aktgemälde, die seinerzeit als skandalös galten. Sein eigenes Leben war geprägt von Alkohol und Drogen.