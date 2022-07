US-Wirtschaft unter Druck: BIP sinkt auf 0,9 Prozent

In den USA scheinen sich die Ängste vor einem Abschwung zu bewahrheiten. Im zweiten Quartal des Jahres schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt laut Handelsministerium um rund 0,9 Prozent. Damit bestätigte sich der Trend des Winters. Fachleute sehen dadurch die Voraussetzungen für eine sogenannte technische Rezession erfüllt.

Erst am Vortag hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins deutlicher als erwartet auf 0,75 Prozentpunkte angehoben und weitere Erhöhungen deutete die Fed bereits an. Hauptgrund sind die hohen Verbraucherpreise. Die Inflation in den USA ist mit 9,1 Prozent auf dem höchsten Stand seit rund vier Jahrzehnten.

Nach Angaben des Handelsministeriums ist der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts beispielsweise auf weniger Lagerbestände und Investitionen der Unternehmen zurückzuführen. Die Exporte und die Konsumausgaben der privaten Haushalte seien dagegen gestiegen, allerdings nur moderat.