Die Fazilität für Konjunkturbelebung und Krisenbewältigung (RRF) ist die größte EU-Investition in der Geschichte, aber die Gelder aus dem Post-Covid-Konjunkturprogramm fließen nicht wie erwartet in die Wirtschaft.

Die Fazilität wurde als historischer Fortschritt für die wirtschaftliche Solidarität in der EU angesehen, da sie es der Europäischen Kommission ermöglichte, im Namen der Mitgliedstaaten gemeinsame Schulden zu machen, um die von einer Pandemie heimgesuchte Wirtschaft mit grünen und digitalen Investitionen wiederzubeleben.

Doch zur Halbzeit - die Zahlungen sollen zwischen 2021 und 2026 erfolgen - sind gerade einmal 153,38 Milliarden Euro (21,1 %) der 723,8 Milliarden Euro, die den Mitgliedstaaten als Darlehen und Zuschüsse zur Verfügung stehen, ausgezahlt worden.

Bürokratische Engpässe, veränderte politische Prioritäten und die hohe Inflation wurden als Gründe für unvorhergesehene Änderungen der EU-Ambitionen nach der Pandemie genannt.

Experten sind sich jedoch uneinig darüber, ob es sich bei den Umschichtungen im Ausgabenplan um eine verpasste Gelegenheit oder einfach um eine gute wirtschaftliche Lösung handelt.

Ein schwieriger Zeitplan

"Es ist mathematisch. Es ist wissenschaftlich. Einige Projekte werden nicht bis 2026 abgeschlossen sein", sagte Italiens Europaminister Raffaele Fitto im März. Italien hat mit 191,5 Milliarden Euro die größte Tranche der Mittel erhalten, was 10,79 % des italienischen BIP entspricht.

Während die Kommission die Ausgabenpläne aller Mitgliedstaaten gebilligt hat, müssen acht von ihnen noch Zahlungen erhalten, darunter Ungarn und Polen, deren Mittel aufgrund von Streitigkeiten mit Brüssel über demokratische Reformen blockiert sind.

Die Auszahlung der Mittel ist ins Stocken geraten, obwohl Kommissionschefin Ursula von der Leyen die Länder kürzlich dringend aufgefordert hat, "das Geld vor Ort bereitzustellen". Im vergangenen Jahr wurden nur 53 Milliarden Euro ausgezahlt, verglichen mit mehr als 100 Milliarden Euro in den vorangegangenen 12 Monaten.

Für einige ist die Verzögerung bei den Zahlungen ganz natürlich, da die Länder eine Atempause brauchen, um sicherzustellen, dass das Geld gut ausgegeben wird.

"Geld auszugeben ist schwierig. Reformen durchzuführen ist schwer. Reformen durchzuführen, um sich für die Auszahlung von Geldern nach einem festen Zeitplan zu qualifizieren, ist wirklich schwer. Daher ist es beeindruckend, dass sie so große Fortschritte machen", sagte Erik Jones, Direktor des Robert-Schuman-Zentrums für Höhere Studien, gegenüber Euronews.

"Als man sich auf die Pläne für 2020 einigte, befürchtete jeder eine tiefe und anhaltende Rezession und wollte das Geld schnell aus der Tür bekommen", so Daniel Gros, Vorstandsmitglied des Centre for European Policy Studies (CEPS).

"Aber am Ende war die Rezession nur von kurzer Dauer. Es ist für alle besser, wenn wir uns Zeit zum Durchatmen nehmen und die Ausgabenprioritäten neu bewerten, wenn sich die Umstände ändern", fügte er hinzu.

Letzte Woche wies die Ratingagentur S&P Global auf die Korruptionsaufsicht, die EU-Vorschriften für staatliche Beihilfen und die hohe Inflation als mögliche Gründe für Verzögerungen hin und kam zu dem Schluss, dass Spanien - dessen Mittelzuweisung von 69,5 Milliarden Euro die zweitgrößte ist - und Italien zusätzliche Zeit benötigen könnten.

"Das Geld muss bis Ende 2026 zur Verfügung stehen. Dieser Zeitplan kann nicht verschoben werden. Also arbeitet jeder so schnell er kann, aber in vielen Fällen ist die Bandbreite einfach nicht vorhanden", so Jones.

Die Anhäufung von zu vielen Ausgaben in letzter Minute könnte zu einer Volatilität auf den Finanzmärkten führen. Zwar gibt es offiziell keine Flexibilität bei der Investitionsfrist 2026, aber Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, haben verraten, dass Gespräche über eine mögliche Verlängerung im Gange sind.

Ein neues Experiment

Die RRF ist das erste Beispiel für eine leistungsbezogene Finanzierung, bei der die Länder so genannte Meilensteine und Ziele" erreichen müssen, darunter Gesetzesreformen und grüne Investitionen, um Zugang zu den Mitteln zu erhalten. Die jüngsten Daten zeigen, dass bisher nur 11 % der Meilensteine und Ziele in den Mitgliedsstaaten erreicht wurden.

Experten gehen davon aus, dass die Fortschritte bei der Erreichung der Ziele mit dem Fortschreiten der Zahlungen natürlich langsamer werden.

"In den Jahren 2021 und 2022 war das Tempo der Auszahlungen schnell und entsprach dem geplanten Zeitplan. Wir treten jetzt in eine schwierigere Phase ein, in der die Länder Investitionen tätigen müssen", sagte Francesco Corti, Forschungsbeauftragter des CEPS.

Letzten Donnerstag gelang es Italien, nach einem monatelangen Duell mit Brüssel über seine Ziele eine dritte Zahlung in Höhe von 18,5 Milliarden Euro freizugeben. Die kreativen Versuche Roms, eine Investition in die städtische Aufforstung nachzuweisen, indem es das beschaffte Saatgut und nicht die gepflanzten Bäume zählte, wurden von Brüssel abgelehnt.

Sowohl Italien als auch Spanien haben einen erheblichen Teil der Mittel für den Bau neuer Kindergärten und Grundschulen bereitgestellt. Da die Genehmigungsverfahren für öffentliche Aufträge Monate dauern und die Baukosten aufgrund von Inflation und Unterbrechungen der Lieferkette hoch sind, ist es schwierig, diese Investitionsziele schnell zu erreichen.

"Investitionen stehen vor der doppelten Herausforderung steigender Inflation und unterbrochener Lieferketten. Es ist vernünftig, dass die Mitgliedstaaten um mehr Flexibilität bitten oder ihre Pläne ändern", sagte Corti.

Rückverfolgung des Geldes 'kompliziert'

Darüber hinaus sei es kompliziert zu verstehen, in welche Projekte das Geld fließt, so Monika Hohlmeier, Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses des Europäischen Parlaments. "Wir wollen wissen, wie viel Geld in die Realwirtschaft geflossen ist [...] Wir wollen die echten Zahlen sehen", sagte sie im Mai.

Die Kommission hat sich verpflichtet, die 100 größten Empfänger von Geldern in jedem Mitgliedsstaat zu veröffentlichen. Die verfügbaren Informationen sind jedoch lückenhaft, denn derzeit fehlen die Daten für 16 Länder.

"Wir sollten uns um mehr Transparenz bei den Ausgaben bemühen, damit auch Nichtregierungsorganisationen und Journalisten über das Geld der EU-Steuerzahler wachen können", sagte Krzysztof Izdebski von der Open Spending EU Coalition, "ohne Daten ist es für sie schwierig, eine solche Rolle zu spielen."

"Wir haben auch überprüft, ob die Länder selbst die Mittel transparent ausgeben wollen. Die Ergebnisse sind uneinheitlich - Litauen und Bulgarien sind zum Beispiel gut dabei, aber Slowenien und Rumänien zögern, diese Informationen zu teilen. Wir brauchen einen einheitlicheren Ansatz", fügte er hinzu.

Die Lücken in der Berichterstattung werfen berechtigte Fragen über möglichen Betrug und Korruption auf. Der Europäische Rechnungshof (ERH) stellte fest, dass die Betrugsbekämpfungsmaßnahmen der Kommission verbesserungswürdig sind: Die EU-Exekutive hatte nicht vor zu prüfen, wie die Länder kontrollieren, ob die aus dem RRF finanzierten Investitionsprojekte mit den EU-Vorschriften und den nationalen Vorschriften übereinstimmen", so ein Sprecher.

"Die Einhaltung der Vorschriften bei den finanzierten Projekten wird von den Mitgliedstaaten in gewisser Weise selbst kontrolliert", fügte der Sprecher hinzu, "deshalb haben wir davor gewarnt, dass dieses neue Ausgabenmodell eine Lücke in Bezug auf Sicherheit und Rechenschaftspflicht aufweist."

Eine unvorhergesehene Energiekrise

Die Länder wurden kürzlich aufgefordert, ihre Konjunkturprogramme um die so genannten REPower-EU-Kapitel" zu ergänzen, um Projekte zu finanzieren, die die Abhängigkeit von russischer Energie verringern und den grünen Übergang beschleunigen sollen, wobei insgesamt 225 Milliarden Euro für Investitionen zur Verfügung stehen.

Eni, Enel und andere staatlich kontrollierte italienische Energiekonzerne sollen von einer teilweisen Übertragung der RRF-Mittel auf das REPower EU-Programm profitieren, wie die Ratingagentur DBRS diese Woche mitteilte.

Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Climate Action Network (CAN) Europe stehen dadurch potenziell 67 Milliarden Euro für Projekte im Bereich fossiler Brennstoffe zur Verfügung, darunter Flüssiggas (LNG) und - im Falle Ungarns, Tschechiens und der Slowakei - Öl-Infrastruktur.

"Wir können davon ausgehen, dass eine beträchtliche Anzahl von LNG- und Pipeline-Projekten in die jeweiligen REpower-EU-Kapitel aufgenommen werden", sagte Olivier Vardakoulias von CAN Europe.

"Diese Änderung der RRF-Verordnung stellt einen ernsthaften Rückschritt im Prozess des schrittweisen Ausschlusses von Projekten mit fossilen Brennstoffen von der Förderfähigkeit durch EU-Mittel dar", fügte er hinzu.

Einige Experten sind der Meinung, dass es notwendig ist, die Mittel für mehr Energieprojekte zu verwenden.

"Die Welt hat sich in einer Weise verändert, die nicht vorhersehbar war. Wir brauchen eine zweite Reihe von Energieressourcen als Versicherungspolice. Vorsicht ist besser als Nachsicht", sagte Daniel Gros.

Bislang haben 17 Mitgliedstaaten ihre Pläne geändert, zuletzt Österreich und Belgien. Einige Länder, wie z. B. Tschechien, wurden bereits dafür gelobt, dass sie umstrittene Investitionen in Öl- und Gaspipelines aus ihren Konjunkturprogrammen gestrichen haben.