Ohne die COVID-19-Impfstoffe hätte die kumulierte Zahl der Todesfälle in Europa nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei etwa 4 Millionen gelegen.

Mindestens 1,4 Millionen Menschenleben wurden in Europa durch sichere und wirksame COVID-19-Impfstoffe gerettet, teilte das Europäische Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag mit.

Dies geht aus einer neuen WHO-Studie hervor, die auf einem Preprint-Server veröffentlicht wurde und den Einfluss von COVID-19-Impfstoffen in 34 Ländern - mit einer Ausnahme - in Europa analysiert.

Der Studie zufolge haben die COVID-19-Impfstoffe die Zahl der Todesfälle zwischen Dezember 2020, dem Beginn der Einführung des Impfstoffs, und März 2023 um 57 Prozent reduziert.

Die kumulierte Zahl der Todesfälle in der europäischen Region, die derzeit bei 2,5 Millionen liegt, hätte ohne Impfstoffe fast 4 Millionen Menschen erreichen können, so die WHO.

"Denken Sie nur an die 1,4 Millionen Menschen in unserer Region, die meisten von ihnen ältere Menschen, die das Leben mit ihren Lieben genießen können, weil sie die lebenswichtige Entscheidung getroffen haben, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen", sagte Dr. Hans Kluge, WHO-Regionaldirektor für Europa.

"Das ist die Macht der Impfstoffe. Die Beweise sind unwiderlegbar", fügte er hinzu.

Er empfahl erneut, dass Menschen, die ein Risiko für eine schwere COVID-19-Erkrankung haben, z. B. ältere oder immungeschwächte Menschen, sechs bis 12 Monate nach der letzten Impfung eine Auffrischungsimpfung erhalten sollten.

Die Studie schätzt, dass 96 Prozent der Personen, deren Leben durch die Impfung gerettet wurde, über 60 Jahre alt waren.

Die Schätzungen über die Zahl der durch die Impfstoffe geretteten Leben wurden durch Rückrechnung auf der Grundlage der gemeldeten Todesfälle, der Schätzungen über die Wirksamkeit der Impfstoffe und der Frage, was passiert wäre, wenn Menschen in bestimmten Altersgruppen nicht geimpft worden wären, vorgenommen.

Aktivisten demonstrieren für die Freigabe von Impfstoffpatenten vor der BioNTech-Zentrale in Mainz, Deutschland, 13. Dezember 2021. Boris Roessler/dpa via AP

Es gab Unterschiede zwischen den Ländern: In den Ländern mit einer höheren Durchimpfungsrate wurden die Todesfälle um einen höheren Prozentsatz reduziert als in den Ländern mit einer niedrigeren Durchimpfungsrate.

Die Länder mit der höchsten prozentualen Verringerung der Todesfälle waren Israel, Malta, Island, Dänemark, Finnland und das Vereinigte Königreich, während die Länder mit der geringsten prozentualen Verringerung der Todesfälle Rumänien und die Ukraine waren.

"Länder, die früh und in hohem Maße geimpft haben, konnten wahrscheinlich viel mehr Todesfälle abwenden als Länder, die etwas später geimpft haben", sagte Dr. Marc-Alain Widdowson, der bei der WHO in Europa für das Management von Infektionskrankheiten zuständig ist.

Influenza steigt um das Vierfache

Die WHO warnte unterdessen, dass Europa mit einer hohen Zahl von Grippeinfektionen konfrontiert sei.

In den letzten zwei Wochen sei die Zahl der gemeldeten Krankenhauseinweisungen um 58 Prozent und die Zahl der Einweisungen in die Intensivstation um 21 Prozent im Vergleich zu den vorangegangenen zwei Wochen gestiegen, so Kluge, wobei sich die Grippeinfektionen zwischen November und Dezember vervierfacht hätten.

Auf eine Frage von Euronews Next zum Anstieg der Grippewerte antwortete Widdowson, dass man bei allen Viren mit dem Unerwarteten rechnen müsse.

Er fügte jedoch hinzu, dass nach der COVID-19-Pandemie viele Menschen "nicht mehr mit der Influenza in Berührung gekommen sind", was zu den steigenden Fallzahlen beitragen könnte, da einige Menschen immer noch anfällig sind.

Die WHO Europa warnte auch davor, dass sich die Situation bei COVID-19, die derzeit rückläufig ist, in der Region ändern könnte, da eine neue Variante namens JN.1 immer häufiger auftritt.

Gesundheit "verschwindet von der politischen Agenda"

Kluge warnte, er sei zutiefst besorgt darüber, dass "die Gesundheit von der politischen Agenda verschwindet und dass wir es versäumen, uns mit dieser tickenden Zeitbombe zu befassen, der sich unser Gesundheits- und Pflegepersonal gegenübersieht".

So meldeten etwa 13 Länder in der Region ihre Daten zur Überwachung von Atemwegserkrankungen nicht, obwohl dies eine "erste Verteidigungslinie" zur Überwachung von Krankheitserregern ist.

Dr. Natacha Azzopardi-Muscat vom WHO-Regionalbüro für Europa, die für die Gesundheitspolitik der Länder zuständig ist, warnte außerdem, dass es bei der Bewältigung der Belastung der Gesundheitssysteme nicht um die Aufstockung von Krankenhausbetten gehe, sondern um die Beseitigung des wichtigsten Engpasses", nämlich des Mangels an Gesundheitspersonal.

"In vielen Ländern altert das Gesundheitspersonal und muss aufgestockt werden. Leider haben einige Gesundheitssysteme aufgrund des Drucks, dem sie ausgesetzt sind, sogar Schwierigkeiten, das derzeitige Gesundheitspersonal zu halten", sagte sie und fügte hinzu, dass auch die Vergütung, die demografische Entwicklung und die Arbeitsbedingungen einen Einfluss haben können.

In mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Portugal**,** Italien und England, streikten die Beschäftigten des Gesundheitswesens aus Sorge um die Bezahlung und den Personalmangel.

Gegenüber Euronews Next warnte Kluge, dass die Gesundheit, die während der COVID-19-Pandemie ganz oben auf der politischen Agenda stand, durch andere dringende Themen wie Inflation, Energie und Krieg ersetzt wurde.

"Gesundheit ist vielleicht nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts", warnte er.