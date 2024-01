Deutschland sucht neue Ansätze gegen das Dauerproblem Ärztemangel

Von Liv Stroud

"Man merkt, dass immer weniger Ärzte in Deutschland arbeiten wollen", sagt Dr. Peter Rott. Er hat eine gynäkologische Praxis in Berlin.

Deutsche Ärztinnen und Ärzte schlagen Alarm und warnen vor dem Personalmangel in ihrem Beruf. Tausende Mediziner waren zwischen Weihnachten und Neujahr in den Streik getreten, um gegen zu viel Bürokratie und niedrige Bezahlung zu protestieren.

Aber nicht nur deutsche Ärzt:innen sind wütend, auch slowenische ÄrzteMediziner haben ihre Arbeit niedergelegt. In Italien haben im Dezember Ärzt:Innen und Pfleger:innen protestiert. Und britische Assistenzärzt:innen waren im längsten Streik ihrer Geschichte.

In Deutschland seien mit der Wiedervereinigung etwa 4.000 Medizinstudiumplätze weggefallen, das mache sich bemerkbar, sagt Dr. Peter Rott. Er hat eine gynäkologische Praxis in Berlin.

"Man merkt, dass immer weniger Ärzte in Deutschland arbeiten wollen." Er kenne viele Medizinstudenten, die wegen attraktiverer Bedingungen nach dem Studium lieber nach Dänemark oder Schweden gehen wollen, so Rott. "Ich kenne extrem viele Mediziner, die in Schweiz gehen, weil sie auch viel besser bezahlt werden."

Niedergelassener Gynäkologe verdient 70.000 Euro pro Jahr

Gynäkologe Rott rechnet vor, dass er nach Abzug der Steuern 70.000 Euro pro Jahr verdient. Ein gutes Gehalt, aber nicht genug, um die Löhne Arzthelferinnen in der Praxis zu erhöhen.

Auf einem Dringlichkeitsgipfel hatte der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach den Ärzt:innen versprochen, die Zwangsbudgets zu beenden, damit die Hausärzte mehr verdienen können. Aber auch ein Bürokratieabbau sei nötig, erklärt Dr. Dirk Heinrich, Vorsitzender der Vereinigung niedergelassener Ärzte. Viele niedergelassene Ärzt:innen finden keine Nachfolge für ihre Praxen, wenn sie in den Ruhestand gehen.

"Wenn tatsächlich unsere Vorschläge aufgenommen werden, und sich auch in der fachärztlichen Versorgung deutliche Verbesserungen abzeichnen, dann wird es nicht ganz so schlimm", meint Heinrich. Aber wenn nicht, dann werde der Ärztemangel in Deutschland zu einem Dauerproblem.

Medizinstudent Laurin Gerdes glaubt, dass ganz neue Ansätze her müssten. "Zum Beispiel die Integration pensionierter Ärzt:innen, zum Beispiel durch Telemedizin oder andere andere Technologien."

Ärzt:innen warnen, dass die Patienten unversorgt vor verschlossenen Türen stehen werden, wenn die Politik nicht schnell handelt.