Der Geschmack von Kerala –eine Marinade aus Gewürzen und Kulturen

Tagesausflug nach Kuttanad in Alleppey, einem Dorf im südindischen Kerala, das für seine ruhigen Nebengewässer berühmt ist. Die siebenundfünfzigjährige Deepa beugt sich über einen Herd und rührt in einem gusseisernen Topf. Um sie herum stehen unzählige Gläser mit Gewürzen und Würzmitteln. Sie bereitet einen Hühnereintopf und Appams zu, ein typisches Frühstück in Kerala. Vor dem Küchenfenster erstrecken sich goldbraune, überflutete Reisfelder, die am Ende des langen indischen Monsuns auf die Ernte warten.

"Wie jedes Mädchen in Kerala habe ich die Kochkunst von meiner Mutter gelernt", sagt Deepa und blickt vom Topf auf. Dampf steigt auf, erfüllt die Küche und erfreut die Sinne. "Wir empfangen in unserem Haus Gäste aus der ganzen Welt. Ich höre gerne ihren Geschichten zu. Manchmal kommen sie zu mir in die Küche oder fragen nach Rezepten, die sie mit nach Hause nehmen. So gewinnen wir alle."

In Gastfamilien können Sie die lokale Küche gut kennenlernen. Genauso wie Deepa empfangen die Menschen in Kerala ihre Gäste mit offenen Armen und herzhaften Mahlzeiten!

Schon Jahrhunderte vor Deepa und ihren Gästen, im 3. Jahrhundert nach Christi, tauschten Araber, Sumerer und Babylonier regelmäßig Gewürze und Geschichten mit den lokalen Königen aus. Die Küche Keralas ist von dieser reichen, würzigen Vergangenheit geprägt, in der die portugiesische, niederländische, arabische und jüdische Kultur ihre Spuren hinterlassen haben. Jedes Gericht erzählt die prächtige Geschichte dieses kleinen Bundesstaates in Südindien und macht ihn zu einem kulinarischen Ziel für Feinschmecker aus aller Welt.

"Es gibt in Kerala nicht nur eine Küche", sagt Akash Gopinathan, kulinarischer Experte und Dozent am renommierten Institute of Hotel Management. "Auch wenn die Unterschiede heute vielleicht verschwimmen, umfasst die Küche drei verschiedene Varianten", erklärt er.

© Kerala Tourism

Die muslimische Moplah-Malabar-Küche in den nördlichen, von den Arabern beeinflussten Regionen, die syrisch-christliche Küche im zentralen Kerala mit ihren portugiesischen Einflüssen und die überwiegend vegetarische Travancore-Hindu-Küche der Brahmanen im Süden bilden die drei regionalen Küchenstile.

Beginnen Sie Ihre gastronomische Reise in einem Chaayakada – dem örtlichen Teeladen – mit einem Meter Chai. Der Anblick, wie der Tee (Chai) immer wieder aus einer hoch über dem Kopf gehaltenen Tasse in eine andere gegossen wird, die einen Meter tiefer steht, wird Sie garantiert in seinen Bann ziehen.

Das Frühstück in Kerala wurde aus gutem Grund von Travel and Leisure zu einem der besten der Welt gekürt. Von weichen Idiyappam, die mit würzigem Eiercurry nach syrisch-christlicher Art serviert werden, über Idlis, also gedämpften Reiskuchen, die mit Sambar verzehrt werden, einer würzigen Suppe und Kokosnuss-Chutney, bis hin zu baumstammförmigen Puttus aus geröstetem Reismehl und frischer Kokosnuss, mit einem dicken, schmackhaften Kadala-Curry aus Kichererbsen - es gibt viel zu probieren!

Als Imbiss tagsüber können Sie Pazham Pori probieren – Pfannkuchen aus reifen Bananen, die bei allen Malaien sehr beliebt sind. Oder Sie knabbern gebratene Bananen- oder Tapiokachips – die knusprige Köstlichkeit aus Kerala. Passen Sie auf: Wenn Sie einmal angefangen haben, können Sie kaum noch aufhören!

Beenden Sie Ihren Vormittag mit einem Power-Mittagessen, bei dem Sie nach Herzenslust verwöhnt werden. Beginnen Sie mit Nadan Kozhi Varuthathu, einem knusprig-würzigen Brathähnchen, und köstlichen, in Kokosnuss und Gewürzen gebratenen Rindfleischwürfeln. Das Thalassery-Biryani, duftender Reis, reichhaltig gewürzt und mit Hammel, Huhn oder Fisch, konkurriert mit Biriyani im Malabar-Stil, bei dem kurzkörniger Reis verwendet wird und dessen Fokus mehr auf dem Duft als auf den Gewürzen liegt. Oder wie wäre es mit dem portugiesisch angehauchten köstlichen Pork Vindaloo – einem scharfen Schweinefleischgericht mit Essig und Chilis. Nichts für die Feigen und Schwachen!

Bummeln Sie später entlang der Mittai Theruvu oder Sweetmeat Street in Kozhikode. Dort ließen sich zu Zeiten der Zamorin-Herrschaft die ersten Süßwarenhersteller in Gujarat nieder. Für Kozhikode halwa – eine farbenfrohe Süßspeise mit Cashewkernen, Mandeln und Pistazien – könnte man sterben.

© Kerala Tourism

Versuchen Sie zum Abendessen Kappa Meen Curry in einem Tattukada, einem Essensstand am Straßenrand. Dies sind gekochte Tapioka (kappa) mit würzigem und leckeren Fischcurry (meen), serviert mit gekochtem Reis oder Parottas.

"Für einen dekadenten Ausklang des Tages rate ich zu Ada Pradhaman", sagt Gopinathan. Dieses Dessert aus Reismehl, Kokosmilch und Palmzucker stammt aus der südlichen Travancore-Küche und wird in jedem Haushalt Keralas zum Onam-Fest zubereitet.

Wenn Sie als Feinschmecker gerne kochen, fragen Sie Ihren Gastgeber gern nach Tipps zur Küche Keralas. Was gibt es Schöneres, als einige dieser schmackhaften Gerichte zu Hause zu kochen und sich so in den Urlaub zurückzuversetzen?

Nimmy Variamparambil gibt seit über 20 Jahren voller Leidenschaft ihr Wissen an ihre Gäste in Kochi weiter. Nimmy glaubt, dass sich im Essen die Persönlichkeit spiegelt. Ihre Gäste kommen aus Europa, Japan und den USA, um die scharfe Küche kennen zu lernen und herzliche Geschichten über das Leben mitzunehmen.

"Ich teile keine Rezepte", sagt sie. "Rezepte findet man leicht auf YouTube. An meinem Küchentisch unterhalten wir uns über Familie, Kultur und das Leben – und wir lernen natürlich kochen!"

Jeder Einwohner Keralas hat ein Lieblingsgericht. Bei Nimmy ist es Alleppey-Fischcurry. "Oh, und die Krabben-Paprika-Pfanne", fügt sie hinzu.

Bei solch einem Angebot hat der Besucher die Qual der Wahl. Jeder Tag in diesem Land voller Geschmack ist ein kulinarischer Genuss. Wenn Sie also als Feinschmecker ein Abenteuer suchen, kommen Sie nach Kerala – das Land Gottes, und verwöhnen Sie sich mit seiner köstlichen Küche!