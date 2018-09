Syrischer Künstler Najah al-Bukai: Revolution durch Bilder

Seine Bilder sind grau, düster, bedrückend, genau wie seine Erinnerungen: Najah al-Bukai hat mehrere Monate in syrischen Gefängnissen verbracht. Seit zweieinhalb Jahren lebt er in Frankreich, doch seine Vergangenheit lässt ihn nicht los. Der Syrer war in seiner Heimat Kunstprofessor. Im Pariser Exil zeichnet er gegen das Vergessen. "Ich habe das Gefühl, dass es meine Pflicht ist, die Revolution fortzusetzen", so Bukai. "Indem ich das zeichne und verurteile, was ich in den syrischen Gefängnissen gesehen habe, führe ich die Revolution weiter. Wenn ich aufhören würde, zu diesem Thema zu malen, wäre das wie, als würde ich aufgeben und zu Baschar al-Assad sagen: 'Du hast deinen Krieg gewonnen.' "