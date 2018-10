Osaka: Pulsierende Millionenstadt mit Vision für die Zukunft

Wir sind zu Gast in Osaka, in der Stadt mit einer einzigartigen Atmosphäre in Japan. Sie werden eine innovative, dynamische und freundliche Millionenstadt entdecken, die auch für die Weltausstellung 2025 kandidiert.

Osaka: An dritter Stelle der lebenswerten Städte weltweit

Osaka, drittgrößte Stadt Japans, steht laut dem "Economist" auch an dritter Stelle der lebenswerten Städte der Welt - nach Wien und Melbourne. Sicher, sauber, gute Infrastruktur, mit zahlreichen Geschäften und kulturellen Einrichtungen, Osaka, ist auch bekannt für seine legendäre Gastfreundschaft und eine sehr positive Energie.