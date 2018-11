"Flora Commedia" in Florenz: Cai Guo-Qiangs Hommage an die Renaissance

Eine explosive Hommage an die Renaissance: Cai Guo-Qiang hat es in Florenz ordentlich krachen lassen. Anlass war eine Ausstellung des chinesischen Künstlers in den Uffizien in der italienischen Stadt. Für das Feuerwerk mit dem Namen "Stadt der Blumen im Himmel" hat er sich vom Renaissance-Maler Sandro Botticelli und dessen Gemälde "Primavera" inspirieren lassen. "Die Renaissance steht für persönliche Befreiung, persönliche Werte und Wissen über die Natur", so Cai. "Die Blumen und Pflanzen reflektieren diese Themen."