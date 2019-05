Fra Angelico und die frühe Florentiner Renaissance

Fra Angelico und der Aufstieg der Florentiner Renaissance, eine von der 'Fundación Amigos del Museo del Prado' gesponserte Ausstellung im Prado in Madrid, analysiert die künstlerische Bedeutung der frühen Florentiner Renaissance zwischen etwa 1420 und 1430, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Fra Angelico, einem der großen Meister dieser Zeit, liegt.

Der Kurator der Ausstellung Carl Brandon Strehlke meint: "Angelico sah sich als junger Mann seine Kollegen an und er wurde einer der ersten Künstler, der all diese Innovationen in seine Gemälde miteinbrachte."

82 Werke sind in der Ausstellung in Madrid zu sehen. Viele kommen von weither, sind Leihgaben aus Museen in Europa und Amerika. Noch bis zum 15. September im Prado in Madrid.