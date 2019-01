Geschäftsmöglichkeiten mit eCall

In dieser Folge von Business Planet geht es um das automatische Notrufsystem eCall. Damit soll die Zahl der Verkehrstoten in Europa gesenkt werden. Seit April 2018 müssen alle in der EU verkauften neuen Fahrzeugtypen mit eCall ausgerüstet sein.

Aber welche Geschäftsmöglichkeiten bietet diese Technologie? Darüber sprachen wir mit Alberto Fernández-Wyttenbach, von der Agentur für das Europäische GNSS. Die Global Navigation Satellite Systems Agency oder abgekürt GSA unterstützt die Europäische Kommission bei Aufgaben zum Aufbau und Betrieb eines globalen Navigationssatellitensystems (GNSS):

"Ecall ist eine neue Sicherheitskomponente des Fahrzeugs, die bei einem Unfall automatisch aktiviert wird, um den 112-Notdiensten über Galileo den genauen Standort zu melden", erklärt Fernández-Wyttenbach.

Wie funktioniert die Technologie?

Auf Europas Straßen sterben rund 25.000 Menschen jedes Jahr. ECall soll die Zahl der Verkehrstoten senken und die Reaktionszeit auf Notfälle in ländlichen Gebieten um bis zu 50 Prozent verkürzen. Bei einem schweren Unfall gibt die eCall-Vorrichtung des Fahrzeugs über Satellit automatisch die genaue Position des Fahrzeugs an. Der Fahrer kann auch per Knopfdruck Hilfe anfordern. Durch die Technologie werden auch neue Geschäftsmöglichkeiten geschaffen. NavCert ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in München. Dank der EU-Forschungsförderung testet und zertifiziert es das eCall-System und seine Komponenten:

"Ecall ist für uns sehr wichtig. Damit erwirtschaften wir etwa 50 Prozent unserer Erträge. Wir sind ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, aber unsere eCall-Kunden kommen aus China, Japan, Korea, aus der ganzen Welt", sagt Martin Grzebellus, Geschäftsführer von NavCert.

Das Unternehmen bietet darüber hinaus eine Reihe von Dienstleistungen mit globalen Navigationssystemen an. Martin Grzebellus: