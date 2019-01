EU-Wirtschaftskommissar hofft auf EU-Verbleib Großbritanniens

"Es ist ein falscher Ansatz zu denken, dass wir uns für sie entscheiden müssen. Von Anfang an ist dies im Grunde eine britische Entscheidung. Wir wollten nicht, dass dieses Referendum stattfindet. Der Brexit war nicht unser Wunsch.

Ich denke, mit Großbritannien ist die EU besser und stärker. Wir glauben, dass es eine gemeinsame Vergangenheit gibt und das es auch eine gemeinsame Zukunft gibt.

Es liegt an ihnen, zu entscheiden, was sie wollen. Unsere Tür ist offen, aber der Schlüssel liegt nicht in Brüssel. Die EU-Kommission ist nur ein Vermittler und Unterhändler der 27 Mitgliedstaaten. Nein, der Schlüssel liegt in London".