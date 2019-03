Die neue pro-europäische Parteien-Koalition in Polen hat sich in jüngsten Umfragen zur Europawahl mit 37,5 Prozent an die Spitze gesetzt.

Knapp gefolgt von der ultra-konservativen Regierungspartei PiS von Jaroslaw Kaczynkski mit 36.3%.

Die Pro-EU Koalition setzt sich aus fünf Parteien von links bis Mitte-rechts zusammen.

Die PiS sieht Polen als im Wahlkampf als eines der umkämpftesten Länder der EU.