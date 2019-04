Venedig, Comics und Alberto Giacometti

Interessante Ausstellungen in Europa, so zum Beispiel für Liebhaber moderner Kunst in Venedig: Im geschichtsträchtigen Arsenal werden die 120 Finalisten des ARTE LAGUNA Preises gezeigt, von Malerei über Skulptur und Fotografie bis zur Videokunst, wegweisend und neu bis zum 24. April.

Im Sarajewo in Bosnien-Herzegowina geht es mit Comics auf eine 'Reise durch den Balkan'. Comicbuchautor Nicolas Wieers sagt, Comics seien ein starkes Medium um Botschaften zu übermitteln. Sein Buch und andere Comics serbischer Künstler sind hier EU-Info-Center bis zum Wochenende ausgestellt.

Und im Prado in Madrid ist Alberto Giacometti zu sehen, in einer interessanten Kombination: 18 Skulpturen und zwei Gemälde vor dem Hintergrund der Meister aus dem 16. und 17. Jahrhundert der ständigen Sammlung des Prado - zur 200-Jahr-Feier des Museums, bis zum 7. Juli.

Arte Laguna: Wegweisend im Arsenal in Venedig