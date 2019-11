"Prometheus Delivered": Bakterien fressen Kunstwerk

Wie aus Frankensteins Labor

Ein Kunstwerk wie aus Frankeinsteins Labor, geschaffen vom österreichischen Künstler Thomas Feuerstein. "Prometheus Delivered", so heißt die mit Schläuchen versehene Beton-Skulptur, die Feuerstein auf der Biennale in Lyon ausstellt. Inspiriert wurde sie von Nicolas-Sébastien Adams berühmtem Marmor-Prometheus aus dem Louvre.

Zur Erinnerung: Prometheus ist jene griechische Sagengestalt, deren stets nachwachsende Leber immer wieder von einem Adler gefressen wird. Auch der Feuerstein-Prometheus dient als Nahrungsquelle, und zwar für steinfressende Bakterien. Sie nagen am Beton und verändern die Skulptur so - letztlich werden sie sie zersetzen. Schläuche führen zu Glasbehältern. In einem davon: echte Leberzellen.

Feuerstein erklärt: "Mit Kunst hat es insofern was zu tun weil ich Bildhauer bin, und als Bildhauer interessieren mich natürlich auch Materialitäten, chemische Prozesse, molekulare Transformationen, und über diese Umwandlungen und Prozesse eine Geschichte zu erzählen, ist eine enorme Berreicherung jetzt für meine Arbeit."

Eine Spekulation zwischen Dystopie und Horror

Wer sich für moderne Kunst und die modernen Zeiten interessiert, der müsse auch offen sein für Naturwissenschaften, sagt der Künstler.

In Zukunft ernähren wir uns nur noch von Mineralien. Thomas Feuerstein Künstler

"Insgesamt hat das natürlich auch mit Spekulation und mit Science Fiction zwischen Utopie und Dystopie, zwischen Dystopie und Horror auch zu tun, und da wird spekuliert: Wie entwickelt unsere Kultur? Wie sollen wir uns überhaupt ernähren? Wie sollen wir unsere Resourcen in Zukunft gewinnen? Die Lösung ist: Wir essen keine Tiere mehr, wir essen auch keine andere Arten wie Pflanzen mehr. Wir ernähren uns nur mehr von Mineralien, das heißt von toter Materie. Und es ist mehr ein Gedankenspiel, ein Spiel mit der Zukunft, über die Gegenwart zu reflektieren und Fragen zu stellen in Bezug auf Alternativen."

Die Installation Prometheus Delivered von Thomas Feuerstein ist noch bis Anfang Januar auf der Kunstbiennale in Lyon zu sehen.