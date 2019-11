Diese Ausgabe von The Brief from Brussels ist ganz einer Reportage aus dem Westjordanland gewidmet. Dabei geht es um den Alltag der Palästinenser im Vorfeld der Neubildung einer israelischen Regierung.

Gezeigt wird u.a. das EU-Engagement im Bereich Bildung, Erfahrungen in der israelischen Haft, Erwartungen an den erwarteten US-Friedensplan und eine palästinensische Familie, die nach 35 Jahren Rechtstreit ihr Heim in Ost-Jerusalem aufgegeben muss.