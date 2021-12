AIDS-Patienten extrem von Covid bedroht

40 Jahre sind vergangen, seitdem die ersten Fälle von HIV-Infektionen entdeckt wurden. An diesem Mittwoch ist Welt-AIDS-Tag.

Trotz aller Erfolge ist der Kampf gegen die Immunschwächekrankheit noch längst nicht vorbei. Tatsächlich ist dieser Kampf schwieriger geworden in Zeiten der Coronavirus-Pandemie, wie Experten erklären.

Die Zahl der AIDS-Tests sei zuletzt um ein Fünftel zurückgegangen, sagt Meg Doherty von der Weltgesundheitsorganisation. Das Gleiche gelte für Vorbeugungs- und Kinderschutzmaßnahmen. Außerdem seien AIDS-Patienten besonders anfällig für eine Covid-Infektion.

Derzeit sind weltweit etwa 38 Millionen Menschen an AIDS erkrankt, vor allem in Afrika und Asien. Allein im letzten Jahr gab es 1,5 Millionen Neuinfektionen, die Zahl der an AIDS Gestorbenen betrug 700.000. Experten fordern inzwischen eine deutliche Erhöhung der finanziellen Mittel im Kampf gegen AIDS.