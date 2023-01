Dieses Klo kann Ernährungstipps geben

Die Consumer Electronics Show in Las Vegas bietet in diesem Jahr viele Ideen rund um das Thema Gesundheit. Netzwerkfähige oder smarte Geräte sind praktisch überall. Ein Beispiel ist diese Toilette, die sogar den Urin untersuchen kann. Inna Ndaw, von der Herstellerfirma Withings sagt: "Diese Funktion ist nur für einen Nutzer gemacht. Wir haben eine sogenannte StreamID eingebaut. Dadurch wird ein Nutzer immer wieder erkannt, wenn er das Klo benutzt und nur dann wird der Urin gesammelt."

Die Ergebnisse gehen dann an eine Smartphone-App. Die Daten können die Grundlage für ärztliche Untersuchungen sein oder auch für Ernährungstipps. Das Gerät solll Mitte dieses Jahres in Europa verfügbar sein. In Amerika kostet die Grundversion 500 US-Dollar.