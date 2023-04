Ryuichi Sakamoto: Japanischer Pianist und Komponist ist tot

Der japanische Komponist Ryuichi Sakamoto, ein Pionier der elektronischen Musik und Autor zahlreicher Filmmusiken, starb am 28. März im Alter von 71 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung, wie sein Team am Sonntag auf seiner offiziellen Website bekannt gab.

"Er hat bis zum allerletzten Moment mit der Musik gelebt", fügte sein Team in einer Erklärung hinzu und erklärte, dass der Künstler sich eine diskrete Beerdigung im Familienkreis gewünscht habe.