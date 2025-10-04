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Ukraine: Französischer Fotojournalist Antoni Lallican von Drohne getötet

Ein nach einem russischen Luftschlag beschädigtes Bauernhaus in der Region Charkiw in der Ukraine am Freitag, den 3. Oktober 2025.
Ein nach einem russischen Luftschlag beschädigtes Bauernhaus in der Region Charkiw in der Ukraine am Freitag, den 3. Oktober 2025. Copyright  Ukrainian Emergency Service/AP
Copyright Ukrainian Emergency Service/AP
Von Euronews
Zuerst veröffentlicht am
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Der 37-jährige Fotograf arbeitete an der Frontlinie und war für mehrere internationale Medien tätig. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reagierte umgehend auf die Ankündigung in einer Nachricht auf X.

Die Nationale Journalistengewerkschaft (SNJ) gab am Freitag in einer Erklärung den Tod des 37-jährigen französischen Fotojournalisten Antoni Lallican in der Ukraine bekannt, der im Donbass von einer Drohne getötet worden war.

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Der Europäische und der Internationale Journalistenverband (EFJ-FIJ) "verurteilen dieses Kriegsverbrechen und rufen die Behörden dazu auf, eine Untersuchung einzuleiten, um die Verantwortlichen zu identifizieren".

Der französische Präsident Emmanuel Macron reagierte auf die Meldung in einer Nachricht auf X: "Unser Landsmann, der Fotojournalist Antoni Lallican, begleitete die ukrainische Armee an der Widerstandsfront. Mit tiefer Trauer habe ich von seinem Tod erfahren, der einem russischen Drohnenangriff zum Opfer gefallen ist."

"Ich spreche seiner Familie, seinen Angehörigen und allen seinen Kollegen, die uns unter Einsatz ihres Lebens über die Realität des Krieges informieren und Zeugnis ablegen, mein tief empfundenes Beileid aus", fügte er hinzu.

Laut der Erklärung der SNJ wurde bei demselben Angriff ein ukrainischer Journalist, George Ivanchenko, verletzt. Beide Journalisten trugen "Schutzausrüstung und eine kugelsichere Weste" mit der Aufschrift "Presse".

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