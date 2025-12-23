Neue Trump-Schlachtschiffe: USA erhöhen Militärdruck auf Venezuela

US-Präsident Donald Trump stellte ein neues Schlachtschiff vor, die USS Defiant. Sie soll zur neu geschaffenen "Trump-Klasse" gehören. Mit dem Projekt will er die US-Marine deutlich stärken und ausbauen. Die Ankündigung erfolgte in Trumps Resort Mar-a-Lago in Florida.

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"Das sind die besten Schiffe der Welt. Sie werden die schnellsten, die größten und bei weitem hundertmal leistungsfähiger sein als alle bisherigen Schlachtschiffe", sagte Trump bei der Präsentation.

US-Marineminister John Phelan zog einen Vergleich zur USS Iowa, dem führenden Schlachtschiff der USA im Zweiten Weltkrieg, das in den 1990er-Jahren außer Dienst gestellt wurde. Die neuen Schiffe sollen jedoch nur etwa halb so schwer sein wie die Iowa.

Präsident Donald Trump verlässt den Saal nach einer Rede in seinem Club Mar-a-Lago, Montag, 22. Dezember 2025, in Palm Beach, Florida. Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Geplant ist eine Ausstattung mit Hyperschallraketen, nuklearen Marschflugkörpern, Railguns sowie Hochleistungslasern – Technologien, die sich bei der Marine bislang in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und teils noch mit erheblichen Problemen behaftet sind. So hatte die Marine mehr als 15 Jahre versucht, eine Railgun schiffstauglich zu machen, gab das Projekt jedoch 2021 nach Investitionen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar auf. Lasersysteme gelten zwar als erfolgreicher, ihr Einsatz ist bislang jedoch stark begrenzt.

Trump betonte, die Marine brauche diese Schiffe "dringend", und kündigte den Stapellauf der ersten beiden Einheiten an. Langfristig solle die Flotte auf 20 bis 25 Schiffe anwachsen. Jedes Schiff werde zwischen 30.000 und 40.000 Tonnen verdrängen.

"Wir nennen sie die Goldene Flotte, die wir für die Marine der Vereinigten Staaten bauen", erklärte Trump. "Viele unserer Schiffe sind alt, müde und veraltet – und wir werden genau den entgegengesetzten Weg einschlagen."

Trump warnt Maduro vor Eskalation

Ebenfalls am Montag erneuerte Trump seine Warnung an den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und deutete an, den Druck auf Caracas weiter erhöhen zu wollen.

"Wenn er hart spielt, wird es das letzte Mal sein, dass er hart spielt", sagte Trump im Beisein seiner wichtigsten Sicherheitsberater, darunter Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth.

Die US-Kampagne gegen Venezuela begann ursprünglich mit dem Ziel, den Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten einzudämmen, hat sich inzwischen jedoch zu einer zunehmend unklaren und breiter angelegten Druckstrategie entwickelt.

Die Warnung fällt mit verstärkten Aktivitäten der US-Küstenwache zusammen, die innerhalb von weniger als zwei Wochen bereits den dritten Öltanker verfolgt. Die Trump-Regierung bezeichnet die Schiffe als Teil einer venezolanischen "Schattenflotte", mit der internationale Sanktionen umgangen werden sollen.

Der jüngste Tanker war in internationalen Gewässern nahe Venezuela unterwegs, soll unter falscher Flagge gefahren sein und unterlag laut einem mit der Operation vertrauten Beamten einer gerichtlichen Beschlagnahmeanordnung.

Am Sonntag verurteilte Maduro auf Telegram eine "Aggressionskampagne, die von psychologischem Terrorismus bis hin zu modernen Korsaren reicht, die Öltanker angreifen", und erklärte: "Wir sind bereit, das Tempo unserer tiefgreifenden Revolution zu beschleunigen."

Am Samstag beschlagnahmten die USA einen unter panamaischer Flagge fahrenden Tanker namens Centuries, nachdem bereits am 10. Dezember der sanktionierte Tanker Skipper festgesetzt worden war. Auf die Frage, was mit dem Öl an Bord der Skipper geschehen solle, erklärte Trump, die USA würden es behalten.

"Wir werden es behalten. Vielleicht verkaufen wir es, vielleicht behalten wir es. Vielleicht nutzen wir es als strategische Reserve", sagte Trump. "Wir behalten es – und wir behalten auch die Schiffe."

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Trump-Administration eine faktische "Blockade" aller sanktionierten Öltanker angekündigt, die Venezuela anlaufen oder verlassen, und zugleich die Rückgabe von Vermögenswerten gefordert, die US-Ölkonzerne vor Jahren verloren hatten.