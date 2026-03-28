Papst Leo XIV. in Monaco: "Reichtum für das Gute verwenden"

Papst Leo XIV. forderte die Bewohner des kosmopolitischen Mittelmeer-Fürstentums Monaco am Samstag auf, ihren Reichtum, ihren Einfluss und ihren katholischen Glauben für das Gute einzusetzen und insbesondere die katholische Lehre über den Schutz der Heiligkeit des Lebens zu wahren.

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Der Pontifex reiste für einen Tag in die extravagante Enklave und war damit der erste Papst seit Paul III. im Jahr 1538, der sie besuchte.

Fürst Albert und Fürstin Charlene trafen sich mit Leo auf dem Hubschrauberlandeplatz von Monaco, der sich in unmittelbarer Nähe des Jachthafens befindet, in dem die Megayachten der Reichen und Berühmten liegen, während eine Kanone einen feierlichen Salut abfeuerte.

Fürstin Charlene und Fürst Albert II. von Monaco treffen Papst Leo XIV. im Fürstenpalast während des eintägigen Besuchs des Papstes in Monaco, Samstag, 28. März 2026 Guglielmo Mangiapane/Pool Photo via AP

Im Palast standen die Mitglieder der königlichen Familie im Hof und warteten auf den Papst, die Frauen waren schwarz gekleidet und trugen Kopfbedeckungen aus Spitze. Charlene trug Weiß - ein protokollarisches Privileg, das der Vatikan katholischen Königshäusern bei Treffen mit Päpsten gewährt und das in der Diplomatie als "le privilège du blanc" bezeichnet wird.

In seiner Begrüßung auf dem Balkon des Palastes forderte Papst Leo XIV. Monaco auf, seinen Reichtum, seinen Einfluss und seine "Gabe der Kleinheit" für das Gute zu nutzen. Dies sei wichtig, "besonders in einem historischen Moment, in dem die Zurschaustellung von Macht und die Logik der Unterdrückung der Welt schaden und den Frieden gefährden".

Später in der Kathedrale forderte der Pontifex die Katholiken Monacos auf, ihren Glauben zu verbreiten, "damit das Leben eines jeden Mannes und einer jeden Frau von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod verteidigt und gefördert werden kann".

Papst Leo XIV. verlässt die Kathedrale von Monaco in Monaco-Ville, Monaco, nach einem Treffen mit der örtlichen katholischen Gemeinde, Samstag, 28. März 2026 Laurent Cipriani/2026 Copyright The AP

Diese Begriffe werden vom Vatikan verwendet, um auf die katholische Lehre zu verweisen, die Abtreibung und Euthanasie ablehnt.

Monaco ist eines der wenigen europäischen Länder, in denen der Katholizismus die offizielle Staatsreligion ist. Fürst Albert lehnte kürzlich einen Vorschlag zur Legalisierung der Abtreibung in seinem Land ab und verwies dabei auf die wichtige Rolle, die der Katholizismus in der monegassischen Gesellschaft spielt.

Die Entscheidung war weitgehend symbolisch, da Abtreibung in Frankreich, das das 2,2 Quadratkilometer große Küstenfürstentum umgibt, ein verfassungsmäßiges Recht ist.

Papst Leo XIV. trifft sich mit einer Gruppe von Jugendlichen und Katechumenen vor der Kirche Sainte Dévote in La Condamine, Monaco, Samstag, 28. März 2026 Gregorio Borgia/2026 Copyright The AP

Mit seiner Weigerung, dies in Monaco zuzulassen, schloss sich Albert anderen europäischen katholischen Königen an, die im Laufe der Jahre eine ähnliche Haltung eingenommen haben, um die katholische Lehre auf einem zunehmend säkularen Kontinent zu verteidigen.

Der eintägige Besuch von Papst Leo XIV. umfasste ein Treffen mit der katholischen Gemeinde Monacos in der Kathedrale und eine Messe im Stadion Ludwig II. Monacos Bevölkerung von 38.000 Einwohnern ist stark katholisch und multinational, wobei nur ein Fünftel der Bevölkerung tatsächlich Bürger des Fürstentums sind.