Alle fünf Jahre, seit 1927, wird Warschau dank des Internationalen Chopin-Klavierwettbewerbs zur Welthauptstadt der klassischen Musik . Es ist ein Ereignis, das die Augen (oder vielmehr die Ohren) von Klassikliebhabern aus der ganzen Welt anzieht.

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Für junge Pianisten ist es ein entscheidender Moment, auf den sie sich oft von Kindheit an vorbereiten. Der Gewinn ist schließlich die Chance auf eine weltweite Karriere, einen Platz auf den wichtigsten Musikbühnen und in der Musikgeschichte.

Zu denjenigen, die dieses Ereignis seit zwei Jahrzehnten dokumentieren, gehört Wojciech Grzędziński - ein polnischer Fotojournalist, dessen Arbeit von zwei diametral entgegengelegenen Leitmotiven geprägt ist: Krieg und Chopin.

Wojciech Grzędziński in der Nationalphilharmonie Paweł Głogowski

Fotograf von zwei Welten

Wojciech Grzędziński, Gewinner renommierter Preise wie World Press Photo, Grand Press Photo, Visa d'Or oder Sony World Photography Awards, berichtet seit Jahren über bewaffnete Konflikte im Libanon, in Georgien, im Südsudan und in Afghanistan und hält sich seit dem Beginn der Invasion Russlands mehrere Monate im Jahr in verschiedenen Teilen der Ukraine auf.

Alle fünf Jahre zieht es ihn jedoch nach Warschau zum Chopin-Wettbewerb, dessen offizieller Fotograf er ist. Die Organisatoren der Veranstaltung, die für ihre strenge Auswahl der Journalisten bekannt sind, vertrauen auf sein Auge.

Ukrainische Artillerie in der Nähe von Bakhmut, im Osten der Ukraine Wojciech Grzędziński

Zuzanna Sejbuk, polnische Pianistin. Teilnehmerin des 19. Internationalen Chopin-Klavierwettbewerbs in Warschau Wojciech Grzędziński/NIFC

Vyacheslav Levitsky raucht eine Zigarette und hält sie mit einer Gabel, die mit einem Gummiband am Stumpf seines Unterarms befestigt ist. Er hat seine Gliedmaßen aufgrund von Verletzungen und Erfrierungen in russischer Gefangenschaft verloren Wojciech Grzedzinski

Wie ist es möglich, dass der Krieg und Chopin besondere Bereiche seiner Arbeit sind?

"Ich habe mich nie ausschließlich als Kriegsfotograf gesehen", sagt Grzędziński. "Paradoxerweise habe ich den ersten Chopin-Wettbewerb fotografiert, ein Jahr bevor ich in meinen ersten Konflikt geriet. Diese beiden Welten - Krieg und Musik - sind in meiner Arbeit miteinander verwoben. Der Wettbewerb ist für mich weder eine Therapie noch eine Flucht, sondern ein völlig anderes Gebiet der fotografischen Tätigkeit, das sich von der Front stark unterscheidet."

Hyuk Lee, Pianist aus Südkorea. Teilnehmer des 19. Internationalen Chopin-Klavierwettbewerbs in Warschau Wojciech Grzędziński/NIFC

Irina, bei einem russischen Raketenangriff verletzt, wartet in den Trümmern auf ihre Rettung. Dreizehn Menschen wurden bei dem Beschuss getötet Wojciech Grzędziński

Für Grzędzinski ist der Chopin-Wettbewerb "ein Meilenstein in der Zeit, ein Anker in der Realität". Egal, was in der Welt passiert, er kehrt seit 20 Jahren zu diesem Ereignis nach Warschau zurück.

Das Fotografieren des Krieges und des Chopin-Wettbewerbs scheinen weit voneinander entfernt zu sein, aber Grzędziński sieht darin einen gemeinsamen Nenner.

"Für mich ist der Schlüssel zur Fotografie ein Mensch in einem extremen Moment des Lebens", erklärt er, als wir uns in der Warschauer Nationalphilharmonie während einer kurzen Pause des mehrstündigen Vorspiels unterhalten. "Vor uns befindet sich eine Bühne, auf der alle Pianisten, die hierher kommen, um sich dem Wettbewerb zu stellen, in eine absolute Extremsituation versetzt werden. Aber auch, um sich mit sich selbst zu messen, mit anderen Ländern, um beurteilt zu werden, von der Jury, vom Publikum. Das ist eine Grenzsituation, und das Gleiche ist meines Erachtens der Extremfall einer Kriegssituation. Natürlich sind die Risiken anders, aber die Emotionen, die diese Ereignisse begleiten, sind paradoxerweise sehr ähnlich."

Ein Teilnehmer des 19. Internationalen Chopin-Klavierwettbewerbs in Warschau Wojciech Grzędziński/NIFC

Ein russischer Soldat raucht eine Zigarette in der Nähe von Gori, im Südossetien-Konflikt zwischen Russland und Georgien. 13. August 2008 Wojciech Grzędziński

Grzędziński fotografiert den Chopin-Wettbewerb seit 2005, als er sich, wie er zugibt, zufällig hinter der Bühne der Philharmonie befand. "Damals war ich Fotograf für die 'Rzeczpospolita', die noch immer der Medienpartner des Wettbewerbs ist. Nach einer schwierigen Reise nach Weißrussland, wo ich mir verschiedene Krankheiten zuzog, sagte mein Chef Michał Sadowski: 'Geh zum Chopin-Wettbewerb, dort wirst du dich erholen'. Das ist pervers, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit der Wettbewerb mit sich bringt", erinnert er sich mit einem Lächeln.

Damals veränderten seine Fotos die Art und Weise, wie der Wettbewerb gezeigt wurde.

"Sie waren ein bisschen anders. Wir haben mit der Praxis gebrochen, die Pianisten nur von der Bühne aus zu zeigen. Wir begannen, uns in den Backstage-Bereich zu schleichen. So konnten wir mehr zeigen und auch das schwierige Leben eines Musikers darstellen. Denn es ist ein Leben voller Entbehrungen. Stundenlanges, einsames Proben, Training. Es hat sehr viel mit dem Leben eines Sportlers gemeinsam, denn es sind Stunden des Trainings. Oft allein in der Halle. Es lohnt sich, das zu zeigen."

Hinter den Kulissen des Chopin-Wettbewerbs

In diesem Jahr nahmen 84 Teilnehmer aus 18 Ländern an der 19. Ausgabe des Wettbewerbs teil, darunter 28 aus China, 13 aus Polen und 13 aus Japan. Vierzig Pianisten, darunter vier Polen, schafften es in die zweite Runde. Der Gewinner wird im Finale ermittelt, das vom 18. bis 20. Oktober stattfindet.

Die Organisatoren des Chopin-Wettbewerbs wollen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen die bestmöglichen Bedingungen für ihre Konzentration bieten. Deshalb hat Grzędziński als einer der wenigen Zutritt zum Backstage-Bereich.

Die Fotos lassen uns die Atmosphäre des Wettbewerbs spüren, aber auch sehen, wie Musik Menschen über Grenzen hinweg zusammenbringt. Menschen, die in der Sprache der Etüden, Walzer, Nocturnes und Préludes - natürlich von Chopin - miteinander kommunizieren.

Aber was beobachtet er dort? Welche Szenen, welche Atmosphäre?

"Jeder der 84 Pianisten in diesem Jahr ist ein absolutes Individuum. Es gibt 16-Jährige und fast 30-Jährige, jeder mit einem anderen Erfahrungshintergrund. Es ist interessant zu beobachten, wie sie mit dem Stress umgehen. Gerade eben hat Jehuda Prokopowitsch eine Figur gespielt, die von Stress geplagt war. Andere versinken sogar in sich selbst und versuchen, sich von der Realität um sie herum abzuschotten."

Ein Teilnehmer des 19. Internationalen Chopin-Klavierwettbewerbs in Warschau Wojciech Grzedzinski/NIFC

Grzędziński betont, dass das, was ihn an den Menschen, die er fotografiert, fasziniert, ihre Leidenschaft ist. Der Teilnahme am Wettbewerb geht schließlich jahrelanges Üben voraus.

"Manche Leute geben ihre ersten Konzerte im Alter von vier Jahren! Wir sprechen hier von einer Situation, in der eine Person in ihren Zwanzigern bereits 15 Jahre Berufserfahrung hat! Es ist unglaublich, solche Menschen zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen."

Wenn Krieg auf Chopin trifft

Manchmal verschmelzen Grzędzińskis zwei Welten - Krieg und Chopin - und vermischen sich auf überraschende Weise. Und zwar buchstäblich. Ein solches Ereignis brachte ihm bei der Grand Press Photo 2022 die Auszeichnung "Foto des Jahres" ein.

Irina Maniukina spielt kurz nach einem Bombenangriff ein Stück von Frédéric Chopin auf dem Klavier in ihrem beschädigten Wohnzimmer in Bila Zerkwa Wojciech Grzędziński

"Es war wahrscheinlich am fünften März 2022. Eine Bombe fiel auf Bila Zerkwa, eine Stadt etwa 80 Kilometer südlich von Kyjiw. Plötzlich gab es eine Explosion in der Stadt, in der wir uns befanden. Kyjiw war auf drei Seiten von den Russen umzingelt. Wir fuhren zum Ort des Geschehens, und es stellte sich heraus, dass eine Bombe oder eine Rakete zwischen den Einfamilienhäusern explodiert war - bis heute weiß ich nicht, was es genau war", erinnert sich Grzędziński.

Eines der Häuser, das stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, war das von Irina Maniukina, einer damals 48-jährigen Pianistin.

"Dort war die Fassade verbrannt, die Tür wurde eingetreten, alles flog herum. Auch ihre Tochter wurde leicht verletzt. Zum Glück waren es nur Kratzer auf der Haut. Und so gingen wir um das Haus herum. Und irgendwann geht sie [Irina] zum Klavier, nimmt die Klavierdecke ab und beginnt zu spielen. Auf einem völlig verstimmten Instrument, in einem Raum mit zerbrochenen Fenstern, beginnt sie Chopin zu spielen. Und in diesem Moment hatte ich Gänsehaut. Denn das sind meine beiden fotografischen Welten und in gewisser Weise auch ein bisschen eine Lebenswelt. Plötzlich haben sie sich an einem Ort und in einem Moment überschnitten".

Der Internationale Chopin-Klavierwettbewerb, der 1927 ins Leben gerufen wurde, ist eines der wichtigsten Musikereignisse der Welt. Er wird von zahlreichen Veranstaltungen begleitet, darunter eine Ausstellung mit Fotografien von Wojciech Grzędziński aus den vier vorangegangenen Ausgaben des Wettbewerbs. Sie ist bis zum 22. Oktober 2025 in der Hala Koszyki in Warschau zu sehen (Eintritt frei).

Ausstellung der Fotografien von Wojciech Grzędziński in der Hala Koszyki Paweł Głogowski