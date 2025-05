Video. Der Pianist Tom Yun enthüllt Chopins verborgene Schöpfung

Dieser Chopin-Walzer, der 2019 in New York in einer von der Morgan Library & Museum erworbenen Sammlung entdeckt wurde, hat in der Musikwelt große Aufregung ausgelöst.

Tom Yun, ein 2001 geborenes Klavier-Wunderkind und mehrfacher Preisträger, interpretiert das Stück.

Im Mai entdeckte der Bibliothekskurator Robinson McClellan bei der Durchsicht der archivierten Sammlungen ein handschriftliches Manuskript. Experten streiten sich nun über die Echtheit des Manuskripts und fragen sich, ob es sich um ein Originalstück von Chopin oder um eine einfache Reproduktion seines Musikstils handelt.

Trotz der anhaltenden Skepsis bietet die Wiederentdeckung dieses Werks, das fast ein Jahrhundert lang unveröffentlicht war, eine aufregende Gelegenheit, die ganze Bandbreite von Chopins außergewöhnlichem Talent zu enthüllen.