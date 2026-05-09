Eine Mutter zu sein hat keinen Zeitplan und keine freien Tage. Sie trug uns neun Monate in sich, teilte mit uns Nahrung und beschützte uns, als wir am schutzlosesten waren. Sie ist die Umarmung, die beruhigt, die Stimme, die beruhigt und die bedingungslose Unterstützung, die immer da ist, in den guten und auch in den schwierigen Zeiten.

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Deshalb ist es an einem Tag im Jahr an der Zeit, ihnen zumindest einen kleinen Teil dieser Liebe zurückzugeben. Wie das Sprichwort sagt: "Es gibt nur eine Mutter".

In Deutschland ist der erste Sonntag im Mai der Muttertag, aber in verschiedenen Ländern der Welt, wie den USA, Kolumbien und Ecuador, wird er am zweiten Sonntag im Mai gefeiert und in Mexiko am 10. Mai.

Wenn Sie Ihrer Mutter dieses Jahr ein paar nette Worte widmen möchten, aber nicht wissen, wo sie damit überhaupt anfangen sollen, machen Sie sich keine Sorgen. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an Glückwünschen zum Muttertag, die Sie per WhatsApp, Telegram oder über eine beliebige Plattform verschicken können, von den zärtlichsten bis hin zu den lustigsten, damit Sie auswählen können, die Ihre Gefühle am besten widerspiegelt.

Arbeitende Mütter

Du hast mir nicht nur das Leben geschenkt, sondern auch ein Beispiel, wie man stark sein kann. Möge dieser Tag dich daran erinnern, dass deine harte Arbeit alle um dich herum inspiriert. Alles Gute zum Muttertag!

Das meiste habe ich bei dir gelernt, weil du unermüdlich gearbeitet hast, um mir das Beste zu geben. Danke, dass du mich gelehrt hast, dass Aufopferung und Liebe nicht immer Hand in Hand gehen. Alles Gute zum Muttertag!

Deine Arbeit ist nicht nur im Büro oder zu Hause wichtig, sondern auch ein Vorbild für persönliche Weiterentwicklung, das mich im Leben leitet. Alles Gute zum Muttertag, du wunderbare Frau!

Erstmalige Mütter

Das erste Mal, und trotz allem hast du mir das Beste gegeben. Danke, dass du mit mir gelernt hast. Alles Gute zum Muttertag!

Dein erstes Kind war ich, und du hast alles für mich gegeben. Danke, dass du mit mir gelernt hast, eine Mutter zu sein, ich liebe dich!

Du wusstest nicht, wie man eine Mutter ist, aber du hast es perfekt gemacht. Danke für jede Lektion! Alles Gute zum Muttertag.

Kreative Mütter

Deine Kreativität inspiriert mich jeden Tag. Möge deine Kunst weiterhin die besondere Liebe widerspiegeln, die du uns gegeben hast. Alles Gute zum Muttertag!

Deine Kunst ist wie deine Liebe: einzigartig und schön. Danke, dass du mich gelehrt hast, dass Talent und Liebe Hand in Hand gehen können. Alles Gute zum Muttertag!

So wie deine Kunst mich inspiriert hat, so hast du mich inspiriert. Danke für alles, was du warst und weiterhin sein wirst!

Sportliche Mütter

Deine Disziplin hat mich mehr gelehrt als jedes Buch. Danke, dass du mein Beispiel für Stärke und Hingabe bist! Alles Gute zum Muttertag.

Deine Leidenschaft für den Sport hat mich gelehrt, niemals aufzugeben. Danke, dass du mich gelehrt hast, an meine Grenzen zu gehen! Alles Gute zum Muttertag!

Deine Stärke im Sport hat mich inspiriert, noch stärker zu werden. Danke für dieses großartige Beispiel! Alles Gute zum Muttertag!

Mütter von Großfamilien

Du bist jeden Morgen mit der Herausforderung aufgewacht, so viele kleine Menschen zu tragen, und du hast es mit Geduld und Liebe geschafft. Danke!

Es war keine leichte Aufgabe, sich um so viele Kinder zu kümmern. Danke für die Mühe und die Liebe, die du uns gegeben hast! Alles Gute zum Muttertag!

Es war nicht leicht, so viele Menschen in einem Haus zusammenzubringen. Danke, dass du das Herz unserer Familie bist!

Alleinerziehende Mütter

Als alleinerziehende Mutter hast du mich gelehrt, dass Liebe nicht von der Gesellschaft abhängt. Danke, dass du mir ein Vorbild bist! Alles Gute zum Muttertag!

Du hast mir nicht nur das Leben geschenkt, sondern auch die Kraft, zu beweisen, dass du mich allein großziehen kannst. Danke für all deine harte Arbeit! Ich liebe dich!

Es war nicht leicht, mich allein großzuziehen, aber du hast es mit Liebe getan. Danke, dass du mein Vorbild bist! Alles Gute zum Muttertag!

Pflegemütter

Du hast mich nicht nur großgezogen, sondern mich auch so akzeptiert, wie ich bin. Danke für diese bedingungslose Liebe! Alles Gute zum Muttertag!

Dass du mich auserwählt hast, war mein größtes Glück. Danke, dass du mich mit meinem ganzen Wesen angenommen hast! Ich bete dich an!

Du hast mir nicht nur ein Haus, sondern auch ein Zuhause gegeben. Danke für deine Liebe! Alles Gute zum Muttertag!

Verwitwete Mütter

Es war nicht leicht, den Lebenspartner zu verlieren, aber du machst weiter, danke für deine Stärke! Alles Gute zum Muttertag!

Auch wenn die Trauer mit dir ist, deine Liebe lebt weiter, danke, dass du mein Beispiel für Mut bist! Ich liebe dich!

Der Verlust deines Partners hat dir das Herz gebrochen, aber danke, dass du weitermachst! Alles Gute zum Muttertag!

Mutter Lehrerin

Du bist mein Beispiel für das Lernen und Lehren, danke, dass du mich geführt hast! Alles Gute zum Muttertag!

Mit deiner Geduld und Weisheit hast du mir immer mehr beigebracht als ich je in einem Klassenzimmer gelernt habe. Danke für alles! Alles Gute zum Muttertag!

Du warst mehr als eine Mutter, du warst eine Lehrerin des Lebens. Danke für jede Lehre! Ich liebe dich!

Vielfältige und unterschiedliche Mütter

Auch wenn die Welt dich nicht verstanden hat, ich habe dich verstanden. Danke, dass du mein Beispiel für bedingungslose Liebe bist! Alles Gute zum Muttertag!

Dein Leben auf deine Art zu leben, hat mich gelehrt, dass Liebe kein Geschlecht kennt. Danke, dass du mein Vorbild bist! Alles Gute zum Muttertag!

Auch wenn es nicht die Norm war, warst du immer mein Beispiel für wahre Liebe. Danke für alles! Ich bete dich an!

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