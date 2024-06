Mehr als nur Strand: Aktivitäten auf Mauritius

Copyright Mauritius Now

Mauritius ist ein Flitterwochen-Idyll und ein Paradies für Strandurlauber und berühmt für seinen puderweißen Sand und das kristallklare Wasser, doch die Insel hat weit mehr zu bieten als Ruhe und Entspannung.

Lust auf Schwimmen mit Delfinen? Schon mal daran gedacht, Kitesurfen zu lernen? Möchten Sie versuchen, einen Marlin an Land zu ziehen oder mit der Seilrutsche über die Baumwipfel zu sausen? Oder vielleicht in Ruhe eine Runde Golf auf einem Weltklasse-Green zu spielen.

Die abwechslungsreiche Landschaft von Mauritius bietet zahlreiche Möglichkeiten für alle Besucher, vom Adrenalinjunkie bis zur jungen Familie – und alle dazwischen.

Das große Blau

Auf Mauritius ist das Meer nie weit entfernt und viele der angebotenen Aktivitäten finden auf oder unter dem Wasser statt.

Schnorcheln erfreut sich bei Menschen jeden Alters großer Beliebtheit und es gibt nur wenige Orte auf der Welt, an denen Sie eine derart beeindruckende Vielfalt an Meereslebewesen finden. Schwärme farbenfroher Segelflosser, Trompetenfische und Clownfische schwimmen in dem warmen und flachen Wasser, das sogar für kleine Kinder zum Erkunden geeignet ist, zwischen den Korallen und Schwämmen herum.

Halten Sie auch nach Schildkröten Ausschau. Auf Mauritius gibt es zwei Arten: die Grüne Meeresschildkröte und die Echte Karettschildkröte. Beide werden regelmäßig in den Lagunen der Nordküste gesichtet.

Besonders wagemutige Urlauber möchten vielleicht das Sporttauchen ausprobieren. Es gibt überall auf der Insel Tauchzentren, aber einige der besten Plätze sind die Riffe vor Trou aux Biches und Grand Baie im Norden, Le Morne im Südwesten und vor der Küste von Flic en Flac im Westen.

Hier finden Sie den Tauchspot Cathedral, eine riesige und stimmungsvolle Unterwasserhöhle. In den spektakulären Felsformationen tummeln sich tropische Fische, Aale und Riffhaie. Zu den weiteren faszinierenden Tauchspots zählen die verschiedenen Schiffswracks, die vor der Küste von Mauritius zu finden sind.

Wenn Sie gerne Fische fangen, gibt es zahlreiche Anbieter, die Sie auf Hochseeangeltouren weit hinaus aufs Meer mitnehmen. In den tieferen Gewässern vor Mauritius, insbesondere vor der Westküste, tummeln sich verschiedene Haiarten, Blaue Marline, Gelbflossen-Thunfische und Barrakudas.

Viele Hotels und Reiseunternehmen organisieren auch Touren zur Delfinbeobachtung. In der Tamarin Bay und anderswo sieht man häufig Große Tümmler und Spinnerdelfinen sowie – zu bestimmten Jahreszeiten – Buckelwale.

Auch für Surfbegeisterte gibt es auf Mauritius ein reichhaltiges Angebot. An der Westküste herrschen ideale Bedingungen zum Surfen, Windsurfen und Kitesurfen sowie zum „Seakarting“, einer Kombination aus Go-Kart- und Jetski-Fahren.

Die entsprechende Ausrüstung kann in den meisten gehobenen Hotels oder Wassersportzentren ausgeliehen werden.

Zu den ruhigeren maritimen Freizeitaktivitäten gehören Katamaranfahrten (vielleicht mit einer Pause zum Schnorcheln und einem anschließenden Insel-Barbecue-Mittagessen) oder einfach das Mieten eines Tret- oder Schlauchboots.

Eine tolle Möglichkeit, Kindern das Leben unter Wasser näherzubringen, ist eine Fahrt mit einem der Glasbodenboote, die durch die geschützten Meeresparks fahren. Vom Mont Choisy aus bringen Boote Sie zu einem U-Boot, mit dem Sie durch die Korallenriffe fahren können.

Berge, Flüsse und Wälder

Die Insel hat jedoch mehr zu bieten als ihre Küste. Ihre bewaldeten Hügel, Flüsse und Naturschutzgebiete eignen sich für eine Reihe von Aktivitäten, darunter Kajakfahren, Canyoning, Quadfahren, Klettern und Trailbiking.

Wanderfreunde haben dank Mauritius‘ einzigartigem Reichtum an Flora und Fauna sowie seinen atemberaubenden Naturlandschaften die Qual der Wahl.

Der Black River Nationalpark ist die Heimat einer außergewöhnlichen Anzahl seltener Tiere und Pflanzen und wird von vielen malerischen Wanderwegen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade durchzogen. Die meisten Wege führen Sie durch den tropischen Regenwald, wo Sie mit etwas Glück einige der farbenprächtigsten Vögel der Welt sehen werden.

Der UNESCO-geschützte Le Morne Brabant ist ein weiteres beliebtes Wanderziel. Der Aufstieg ist anspruchsvoll, die Aussicht vom Gipfel dafür unschlagbar.

Der Berg war einst ein Zufluchtsort für entlaufene Sklaven, heute ist er in Privatbesitz und kann nur mit einem anerkannten Führer besichtigt werden. Diese Reiseführer zeigen Ihnen die besten Routen zum Entdecken endemischer Arten wie der mauritischen Nationalblume und führen Sie zu den besten Orten mit spektakulären Ausblicken über die Berge und auf das Meer.

Le Morne ist auch der beste Ort der Insel zum Reiten, entweder innerhalb des Reservats selbst oder am Strand am Fuße des Bergs entlang. Auch der Mont Choisy im Norden bietet gute Reitmöglichkeiten, ebenso wie das Waldreservat Domaine de l'Etoile, eine ehemalige Zuckerplantage, wo zahlreiche Vögel und Hirsche leben.

Vielleicht wollen Sie lieber hoch hinaus? Genießen Sie die Landschaft von oben, indem Sie mit der Seilrutsche durch die Baumkronen fahren, mit dem Gleitschirm über der Küste schweben oder sogar einen Tandem-Fallschirmsprung machen. Die Möglichkeiten sind endlos.

Das breite Angebot von Aktivitäten auf Mauritius ermöglicht es jedem Besucher, sich eine Reiseroute ganz nach seinen Wünschen zusammenzustellen und so Abenteuer und Entspannung, Erkundung und Unterhaltung in Einklang zu bringen. Wie auch immer sie ihre Zeit verbringen, Sie werden garantiert unvergessliche Erinnerungen mit nach Hause nehmen.